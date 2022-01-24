Кадыров призвал задержать члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами.
Свое сообщение Кадыров разместил в Telegram, где заявил, что Каляпин и Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». По мнению главы Чечни, «доказательная база» для задержания есть «в материалах журналистских расследований на независимых каналах».
Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», который был основан Игорем Каляпиным (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица).
Абубакар Янгулбаев покинул Россию в декабре прошлого года после задержания и допроса по делу об оправдании терроризма. На прошлой неделе Сайди Янгулбаев рассказал, что его супруга Зарема Мусаева похищена чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Мужчина уверен, что происшествие связано с правозащитной деятельностью сына. Кадыров объявил, что Мусаева задержана в соответствии с законом, предупредив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».
В минувшие выходные депутат Государственного совета Республики Коми Виктор Воробьев телеграммой направил директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить факт похищения жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева. По мнению народного избранника, аналогичные случаи могут повториться и в других регионах России, пишет издание «Горизонтальная Россия».
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