Кадыров призвал задержать члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»

Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его сын Абубакар работал юристом «Комитета против пыток», который был основан Игорем Каляпиным (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица).

Абубакар Янгулбаев покинул Россию в декабре прошлого года после задержания и допроса по делу об оправдании терроризма. На прошлой неделе Сайди Янгулбаев рассказал, что его супруга Зарема Мусаева похищена чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Мужчина уверен, что происшествие связано с правозащитной деятельностью сына. Кадыров объявил, что Мусаева задержана в соответствии с законом, предупредив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

В минувшие выходные депутат Государственного совета Республики Коми Виктор Воробьев телеграммой направил директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить факт похищения жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева. По мнению народного избранника, аналогичные случаи могут повториться и в других регионах России, пишет издание «Горизонтальная Россия».

