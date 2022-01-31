Каляпин оценил заявление «Новой газеты» против Кадырова
«Новая газета» хочет поднять вопрос особого положения Кадырова в России, однако подавать на него в суд бесполезно, отметил правозащитник.
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на особом положении в российском политическом пространстве, поэтому подавать заявления в суд на него бессмысленно, сказал член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее «Новая газета» подала заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
«В деле со стороны обвинения участвовать не нужно, насколько я понимаю, это статья публичного обвинения. Меня потенциально могут признать потерпевшим, я в это, безусловно, не верю, я такого заявления писать бы не стал. Там речь идет о двух совершенно конкретных людях, не очень понимаю, как в этом заявлении обосновывается проявление ненависти к какой-то социальной группе. Я не читал заявление, не изучал, мне этот момент непонятен», - рассказал правозащитник.
Правозащитник добавил, что не стал бы сам подавать такое заявление, поскольку это лишь отнимет у него время и силы.
«Сейчас все суды и судьи на всех уровнях и на всех инстанциях будут откровенно трусить и по этой причине выносить не просто глупые, а трусливые решения. Наверное, "Новая газета" будет это всё показывать, будут появляться какие-то информационные поводы для комментариев, и это все правильно. Это журналисты, это их работа. Я, к сожалению, не имею ни возможности, ни времени этим всем заниматься, поэтому я никакого заявления подавать не буду», - заключил член СПЧ.
Ранее в январе глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина. Тогда Каляпин в комментарии «Радиоточке НСН» отметил, что стал «личным врагом Кадырова еще в 2014 году».
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