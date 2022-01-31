Каляпин оценил заявление «Новой газеты» против Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на особом положении в российском политическом пространстве, поэтому подавать заявления в суд на него бессмысленно, сказал член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее «Новая газета» подала заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.