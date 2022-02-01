В Кремле не намерены следить за темой обвинений в адрес Кадырова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никаких возможностей разбираться со звучащими из-за границы обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Интерфакс».
«Новая газета» подала в СК заявление против Кадырова, назвавшего «террористами» члена СПЧ и журналистку
По его словам, если речь идет об угрозах жизни и здоровью людей, то ситуацией должны заинтересоваться правоохранительные органы.
«Это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля... Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим», - подчеркнул он.
Ранее Кадыров назвал террористами члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. Песков отметил, что российские власти «предпочли бы не вмешиваться» в предысторию и «выяснение этих отношений», пишут «Известия».
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