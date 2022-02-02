Песков: обращение «Эха Москвы» об угрозах Кадырова передадут Путину
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину 2 февраля доложат об обращении к нему редакции «Эха Москвы» из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), сообщает РИА Новости.
По его словам, в администрации главы государства «обратили внимание на это».
«Мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. И это обращение сегодня будет доложено главе государства», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Кадыров находится на особом положении в российском политическом пространстве, поэтому подавать заявления в суд на него бессмысленно.
Редакция «Новой газеты» подала заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
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