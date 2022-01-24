«Обычное дело»: Член СПЧ Каляпин о желании Кадырова объявить его террористом

Правозащитник заявил, что уже привык к подобным заявлениям чеченского лидера в свой адрес.


Член Совета по правам человека Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что задержание людей в Чечне из-за личной неприязни главы республики является «обычным делом».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы задержать журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина, назвав их террористами. Каляпин рассказал, что стал «личным врагом Кадырова еще в 2014 году».

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«Кадыров меня периодически объявляет то террористом, то пособником террористов, то организатором террористических актов. Я не то, чтобы к этому привык, но отношусь спокойно. Он такими заявлениями разбрасывается налево и направо. У него все, кто не согласен с его действиями, медленно объявляются террористом или врагом народа. И потом, по его словам, этих людей надо задерживать, расстреливать, закапывать под землю. Это происходит систематически – чего тут необычного?», - отметил он.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «незаслуженным наездом» на журналистское сообщество» призыв Рамзана Кадырова объявить террористкой журналистку Елену Милашину.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЗадержаниеРамзан КадыровЧечняСПЧТеррористы
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