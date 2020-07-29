Цена прививки. Сколько будет стоить вакцина от коронавируса?

Компания Moderna планирует установить стоимость курса вакцины от COVID-19 в США в районе 50-60 долларов. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, стоимость вакцины от американской биотехнологической компании в той или иной стране будет зависеть от среднего дохода граждан.

При этом цена вакцины компании Moderna, скорее всего, будет снижена, так как у компаний-конкурентов Pfizer и BioNTech стоимость дозы составит 19,5 долларов. Этим компании уже договорились с американскими властями продать до 600 миллионов доз вакцины.

Причем ранее сообщалось о себестоимости вакцины в США. Расходы на препараты против коронавируса COVID-19 на весь курс лечения от 10 до 28 дней могут составить от 0,3 доллара до 31 доллара. Такие подсчеты сделали ученые из Великобритании, Австралии и США. Результаты исследований о «перепрофилировании» уже существующих препаратов, которые продают в настоящее время по завышенным ценам, опубликованы в журнале Journal of Virus Eradication.