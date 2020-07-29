Цена прививки. Сколько будет стоить вакцина от коронавируса?
Фармацевтические компании во всем мире разрабатывают вакцину от коронавируса, одна из центральных тем - доступность для простых людей.
Компания Moderna планирует установить стоимость курса вакцины от COVID-19 в США в районе 50-60 долларов. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, стоимость вакцины от американской биотехнологической компании в той или иной стране будет зависеть от среднего дохода граждан.
При этом цена вакцины компании Moderna, скорее всего, будет снижена, так как у компаний-конкурентов Pfizer и BioNTech стоимость дозы составит 19,5 долларов. Этим компании уже договорились с американскими властями продать до 600 миллионов доз вакцины.
Причем ранее сообщалось о себестоимости вакцины в США. Расходы на препараты против коронавируса COVID-19 на весь курс лечения от 10 до 28 дней могут составить от 0,3 доллара до 31 доллара. Такие подсчеты сделали ученые из Великобритании, Австралии и США. Результаты исследований о «перепрофилировании» уже существующих препаратов, которые продают в настоящее время по завышенным ценам, опубликованы в журнале Journal of Virus Eradication.
Ранее в Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19. Предположительно, цена одной дозы будет составлять всего 2-3 евро. Производство вакцины, совместной разработкой которой занимаются британские и итальянские специалисты, начнется в сентябре. Руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm подчеркнул, что в свободной продаже препарат появится уже в январе будущего года. По его словам, вакцина с успехом испытана уже на тысяче пациентов.
Тем временем россиянам прививку обещают делать бесплатно, по крайней мере, в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины. Мэр также подчеркнул необходимость усиления прививки от гриппа, чтобы избежать две эпидемии осенью.
Градоначальник также отметил, что ситуация с распространением инфекции улучшается. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение объемов тестирования.
До этого Минобороны России сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она разработана совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. Из госпиталя имени Бурденко 20 июля выписали вторую группу добровольцев.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН с гордостью подтвердил завершение клинических испытаний.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о добровольной вакцинации от COVID-19. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1». «Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — отметил министр. По его словам, в первую очередь будут привиты медики, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.
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