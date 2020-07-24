Собянин: Вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация горожанам от коронавируса будет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Собянина, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины. Мэр также подчеркнул необходимость усиления прививки от гриппа, чтобы избежать две эпидемии осенью.
Градоначальник также отметил, что ситуация с распространением инфекции улучшается. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение объемов тестрирования.
Ранее министерство обороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она разработана совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 20 июля из госпиталя имени Бурденко выписали вторую группу добровольцев.
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