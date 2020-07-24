Собянин: Вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация горожанам от коронавируса будет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Собянина, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины. Мэр также подчеркнул необходимость усиления прививки от гриппа, чтобы избежать две эпидемии осенью.

Градоначальник также отметил, что ситуация с распространением инфекции улучшается. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение объемов тестрирования.

Ранее министерство обороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она разработана совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 20 июля из госпиталя имени Бурденко выписали вторую группу добровольцев.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВакцинаСобянин
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