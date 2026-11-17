Россиянам в 2027 году выгоднее всего взять отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре. Об этом заявил юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, для сотрудников на окладе основной параметр при планировании отпуска – число рабочих дней в месяце.

«В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями», — подчеркнул Кузнецов.

Юрист напомнил, что отпускные рассчитывают по среднему дневному заработку за год, чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше работник потеряет денег. По словам Кузнецова, в январе, феврале и мае из-за длинных праздничных выходных мало рабочих дней, уходить в отпуск в это время невыгодно.

Ранее сервис SuperJob предупредил, что в 2027 году лучше не брать отпуск в ноябре, в котором ожидается всего 20 рабочих дней, в феврале и мае (по 19 дней), пишет 360.ru.

