Увольнения в России снизились до шестилетнего минимума
Жители России всё крепче держатся за работу, сообщают «Известия».
Количество увольнений в стране упало до минимума за шесть лет. Во II квартале уходящего года с крупных и средних предприятий ушли 2,5 млн человек, выяснили в FinExpertiza на основании данных Росстата. Новых сотрудников приняли всего 2,3 млн — это самый низкий показатель с 2020 года.
Бизнес бережет деньги и кадры, а россияне опасаются менять место в условиях охлаждения рынка. При этом всё чаще компании урезают рабочие часы и премии, что помогает сохранить коллективы, но сдерживает рост доходов.
Работодатели стали сдержанней нанимать сотрудников, что не говорит о волне увольнений, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
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