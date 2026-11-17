Количество увольнений в стране упало до минимума за шесть лет. Во II квартале уходящего года с крупных и средних предприятий ушли 2,5 млн человек, выяснили в FinExpertiza на основании данных Росстата. Новых сотрудников приняли всего 2,3 млн — это самый низкий показатель с 2020 года.

Бизнес бережет деньги и кадры, а россияне опасаются менять место в условиях охлаждения рынка. При этом всё чаще компании урезают рабочие часы и премии, что помогает сохранить коллективы, но сдерживает рост доходов.

Работодатели стали сдержанней нанимать сотрудников, что не говорит о волне увольнений, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

