Для страны эпидемия, для фармы - возможности

В условиях пандемии коронавируса фармацевтическая промышленность по понятным причинам смотрится более выигрышно, чем другие отрасли экономики. Однако и на ней сказались карантинные ограничения. Как коронавирус изменил российскую фармацевтику, НСН узнала у коммерческого директора НТФФ «Полисан» Дмитрия Борисова, главы группы компаний «Ниармедик» Владимира Нестеренко и президента «Петровакс Фарм» Михаила Цыферова.

Главной сложностью для фармкомпаний после введения карантинных ограничений стала перестройка работы в новых условиях. А также удорожание производства из-за девальвации рубля после краха нефтяных цен и усложнения логистики.

«Мы были вынуждены часть коллектива отправить на удаленную работу. Все наши партнеры, коллеги, контрагенты сделали то же самое. Время принятия решений заметно увеличилось. Многие предприятия просто остановились. Очень сильно это повлияло на логистику, доставку запчастей, расходных материалов из-за границы. Логистика стала дольше, дороже, - отметил Дмитрий Борисов. - Средства защиты для сотрудников, которыми мы их стали обеспечивать с первого дня, в стоимости подскочили в разы. В первый месяц, вообще, наблюдался дефицит».

Владимир Нестеренко, вообще, считает, что нужно говорить не о проблемах при карантине, а о новых вызовах.

«Как-никак, фармотрасль находится на передовой борьбы с пандемией. Но нам пришлось в очень сжатые сроки быстро перестраивать многие бизнес-процессы. Во-первых, весь бэкофис еще в конце марта был переведен на удаленную работу. Но наши IT-специалисты помогли эффективно организовать работу в удаленном режиме. В целом было немного непонятно, как, находясь на расстоянии, продолжать эффективно управлять командой, поддержать её рабочий дух. Но по прошествии двух месяцев карантина можно с уверенностью сказать, что мы со всем справились, - заявил он. - Отдельным вызовом было эффективное использование полевых сил – всех медицинских представителей нужно было переводить на удаленные визиты и удаленное обучение в экстренном режиме».

Однако коронавирусные ограничения ударили по другим направлениям бизнеса фармкомпаний.

«На разных частях нашего бизнеса пандемия сказалась по-разному. Завод, производящий лекарственные средства и диагностические системы не прерывал свою работу. Мы его просто немного переориентировали с традиционно производимых нами тест-систем для генетической идентификации личности на производство тест-систем по выявлению Covid-19», - отметил Нестеренко.

Фармацевтическая отрасль, по его словам, приняла на себя удар с некоторой задержкой. «В самом начале нерабочих дней люди создавали у себя дома запасы лекарств на недели и месяцы. Но затем ограничение спроса, нехватка денег у населения и накопленные запасы препаратов догнали и нашу отрасль, мы заметили, как во второй половине весны аптечные продажи снизились. Тем не менее, несомненно, именно в успешной разработке и применении фармацевтических продуктов – ключ к безопасному и окончательному выходу из ковидного кризиса».

На продажах лекарств сказывается и то, что в условиях пандемии спросом пользуются в основном противовирусные и укрепляющие иммунитет средства. Поэтому динамика разнонаправленная.

«С одной стороны, мы продали значительно больше иммуномодулятора «Полиоксидония», чем собирались, и спрос на вакцины бьет рекорды. Это, конечно, помогает. Но весь остальной рынок, где мы также представлены, сильно просел. Тут мы ничего хорошего в ближайшее время не ждем. Расходы также растут небывалыми темпами. Когда задачи приходится решать в срочном порядке, думать о финансовой эффективности не приходится», - указал Цыферов.

Что касается частной медицины, то на ней кризис сказался довольно чувствительно. «Выиграли те, кто успел перестроиться и активизировать направление телемедицины и онлайн-консультаций. Точные даты восстановления отрасли назвать сейчас невозможно, ведь эпидемия еще в разгаре и из карантинных ограничений мы только начинаем постепенно выходить. Кроме того, не исключены новые волны заболевания. В общем, слишком много труднопрогнозируемых факторов», - посетовал глава «Ниармедик».

В условиях карантина и повышенного спроса на лекарства фармпроизводителям пришлось не только обеспечивать бесперебойную работу предприятий, но и наращивать выпуск продукции, указывает Михаил Цыферов.

«Поскольку мы производим иммуномодуляторы и вакцины, наша предприятие не может позволить себе перебои в работе. А главный вызов для нас связан с попыткой внести свой вклад в поиск эффективной терапии при COVID-19. Наша компания первой из российских игроков получила одобрение на международное клиническое исследование оригинального препарата при COVID-19. Речь идёт об «Полиоксидонии». Мы исследуем его по аналогичному протоколу, по которому проходил «Ремдесивир», на сегодня – это единственное средство, показавшее свою эффективность при COVID-19 по мнению FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – НСН)», - рассказал глава «Петровакс Фарм» - Из-за резкого роста спроса на «Полиоксидоний», который включен во «Временные методические рекомендации» по лечению ОРВИ в период пандемии COVID-19, мы за месяц увеличили производственные мощности в семь раз, задействовали на полную мощность новую производственную линию.

«Мы производство не останавливали. Даже несколько его увеличили, потому что некоторые из наших препаратов входят в рекомендации Минздрава по лечению ковида. Также у нас есть один препарат, который входит в федеральный стандарт лечения пневмонии. Она является развитием коронавирусной инфекции, поэтому на двух линиях мы даже вынуждены были запустить круглосуточную работу, чтобы обеспечить потребность стационаров в стране», - вторит Борисов.

Производители лекарств готовы и дальше наращивать выпуск продукции.

«На нашем заводе в Калужской области сохраняется потенциал наращивания объемов производства. Мы одними из первых запустили производство тест-систем на выявление коронавируса по методу ПЦР (по технологии компании «Система-БиоТех»). Сейчас производится 50 тысяч тестов в неделю, но в случае необходимости этот объем может быть увеличен до 200 тысяч. Продолжается и производство противовирусного препарата «Кагоцел», но в пределах обычных для сезона показателей», - сказал Нестеренко.

Поэтому фармкомпании не только не сокращали персонал, но некоторые вынуждены были нанимать новых сотрудников.

«В связи с возросшей нагрузкой на производство мы открыли программу масштабного донабора сотрудников. Штат был увеличен на 25%, дополнительно принято на работу 130 человек. Для этого даже пришлось поднять и без того немаленькую заработную плату по части наиболее востребованных специальностей», - объяснил Цыферов.

А в «Полисане» штат увеличивать не пришлось. «Мы справились своими силами. Обошлись организационной оптимизацией, потому что в начале карантина прием и увольнение сотрудников были приостановлены. Были единичные случаи увольнений по собственному желанию», - отметил Борисов.

Тем не менее, по его мнению, по итогам года отрасль покажет «небольшой минус или около нуля». И будет рост по отдельным группам препаратов, уточнил Борисов.

«Прежде всего, противовирусные и препараты, которые вошли в рекомендации Минздрава. Такие, как антибиотики, жаропонижающие, кристаллоидные растворы. В этих секторах, конечно, был рост. В остальных – либо около нуля, либо незначительное падение».

Несмотря на трудности, фармпроизводители от пандемии, скорее, выиграли. «Безусловно, можно обсуждать сроки нормализации потребительского спроса. Здесь все упирается в точность эпидемиологических и экономических прогнозов. Мы готовимся к тому, что определенные сложности рынок будет испытывать как минимум в течение года. Но фармацевтика как отрасль вряд ли вернется в докарантинные времена. Текущий кризис катализировал множество положительных процессов на всех уровнях: скачок инвестиций в разработки, ревизия подходов к проведению клинических исследований, цифровизация, дистанционные каналы коммуникации, телемедицина. Даже закон о дистанционной продаже лекарственных средств, который в РФ обсуждали уже 5 лет, наконец-то принят», - перечислил Михаил Цыферов.

Эксперты предупреждают о вероятном росте цен на лекарства, которые не входят в список жизненно важных.

«У нас вся линейка включена в список жизненно важных, поэтому цены на наши препараты не поменялись никак. Что касается рынка в целом, то препараты, которые не входят в список жизненно важных, будут дорожать, потому что у нас курс валюты сильно поменялся в связи с кризисом. Подорожала стоимость сырья, потому что основной поставщик сырья по всему миру это Китай. А он сейчас очень сильно работает на внутренний рынок. Поэтому на внешние отгрузки они повышали цены», - объяснил Борисов.

«Мы не меняли отпускные цены, но в рознице видим небольшое повышение в ответ на выросший спрос. В любом случае, большая часть наших препаратов входит в список ЖНВЛП, поэтому существенных изменений в ценообразовании продукции до конца года не предполагается», - подтвердил Цыферов.

«Наш противовирусный препарат «Кагоцел» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, предельная отпускная цена на него регулируется государством. Предельные оптовые и розничные надбавки к этой цене определяются субъектами РФ. Поэтому цена на наш препарат стабильна. Более того, мы считаем использование ситуации для повышения цен на препараты и медицинские изделия первой необходимости безответственной и порочной практикой», - подчеркнул Нестеренко.

Фармбизнес стремится в условиях общенационального кризиса демонстрировать социальную ответственность.

«Мы с первого дня стали участвовать в помощи нашим уважаемым врачам. Большому число лечебных учреждений в Санкт-Петербурге предоставляли средства защиты – маски, перчатки, антисептики. Передали большое количество противовирусных препаратов и кристаллоидных растворов, которые входят в рекомендации Минздрава по коронавурусу, крупнейшим госпиталям нашего города. Это госпиталь ветеранов войн, Институт скорой помощи Джанелидзе и другие. В деньгах за два месяца оказали помощи более чем на 2 млн рублей», - рассказал коммерческий директор «Полисана».

«В апреле мы обеспечили целый ряд российских медучреждений транспортными изолирующими боксами и спецодеждой, безвозмездно передавали наши лекарственные препараты в медицинские учреждения», - добавил Нестеренко.

«С начала пандемии мы бесплатно поставляем «Полиоксидоний» лечебным учреждениям в качестве средства профилактической защиты медицинских работников. На сегодня передано уже более 10 тыс. упаковок, и мы наращиваем этим объёмы. Надеемся, что этим мы поможем сохранить здоровье и жизни медиков, и их пациентов», - заключил президент «Петровакс Фарм».

