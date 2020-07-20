«Горжусь страной!» Врач о полученной вакцине от коронавируса
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что российские ученые не впервые опережают зарубежных специалистов в разработке вакцин.
Министерство обороны России завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Утром 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко выписали вторую группу добровольцев. Испытания проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Подчеркивается, что у всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН с гордостью подтвердил завершение клинических испытаний.
«Действительно, наша страна, наш Центр, в котором я работаю уже 60 лет, первым представил такую вакцину, которая безопасна и эффективна. По-моему, этим надо только гордиться. Добровольцы находились в госпитале. Высококвалифицированные специалисты наблюдали за людьми, следили за возможными реакциями на вакцину и в результате подтвердили ее безопасность. Необходимо было постоянно в течение контролировать состояние каждого участника эксперимента. Это довольно хлопотное дело. Это же не так, чтоб вколоть и бросить, а потом прийти через две недели. Это серьезная, длительная, кропотливая работа. Мы не первый раз опережаем другие страны в изготовлении вакцины. То же самое было и с разработкой вакцины от лихорадки Эбола. Наши специалисты тогда были приглашены в Женеву в штаб-квартиру ВОЗ, где они делали сообщение. Так что ничего удивительного нет. Я радуюсь и горжусь», - добавил он.
Добровольцы пройдут еще одно обследование на 42-е сутки после первой вакцинации. Информация об осмотрах, результатах анализов, опросах будет передана для обработки специалистам. После этого планируется государственная регистрация препарата.
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