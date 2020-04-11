Курс лечения от коронавируса обойдется меньше 1 доллара
Расходы на препараты против коронавируса COVID-19 на весь курс лечения от 10 до 28 дней могут составить от 0,3 доллара до 31 доллара. Такие подсчеты сделали ученые из Великобритании, Австралии и США. Результаты исследований о «перепрофилировании» уже существующих препаратов, которые продают в настоящее время по завышенным ценам, опубликованы в журнале Journal of Virus Eradication.
По мнению экспертов, суточные затраты на производство отдельных препаратов составят:
софосбувир / даклатасвир — $0,39;
ремдесивир — $0,93;
фавипиравир — $1,45;
гидроксихлорохин — $0,08;
азитромицин — $0,10;
лопинавир / ритонавир — $0,28;
пирфенедон — $1,09;
хлорохин — $0,02.
Отмечается, что для лечения коронавируса в России применяют в основном эти же препараты. Так, в методических рекомендациях Минздрава со списком лекарств для лечения COVID-19, опубликованном 9 апреля, речь идет о хлорохине, препаратах интерферонов, гидроксилорохине, лопинавире + ритонавире, азитромицине (в комбинации с гидроксихлорохином), умифеновире, ремдесивире и фавипиравире, отмечает «КоммерсанЪ».
Ранее Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.
Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.
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