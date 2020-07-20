Вакцинация не за горами. Клинические испытания препарата успешно завершены

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, успешно завершены. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя», —сообщила пресс-служба Минобороны. Подчеркивается, что у добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. В ведомстве отмечают, что все тестировавшие вакцину на 42-е сутки вновь пройдут контрольное обследование. Это необходимо для подтверждения эффективности препарата.

Первая регистрация отечественной вакцины от коронавируса предполагается в августе, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Екатеринбург. Глава Минздрава назвал первую, начало второй декады последнего летнего месяца.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса.

«Сейчас достаточно убедительно идут работы по созданию вакцины, хотя необходимость её использования для меня пока непонятна. Тотальная точно не нужна будет. Проведём вакцинацию групп риска к сезону подъёма. Но нам надо будет настраиваться на работу в рамках ММСП – международных медико-санитарных правил», - добавил Онищенко.

Противоположного мнения придерживается директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. По его мнению, в России сохраняется опасность подъема заболеваемости COVID-19. Ученый считает, что достигнутые успехи в борьбе с пандемией коронавируса в стране необходимо подкреплять вакцинацией.

«Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию», - отметил он.

Александр Гинцбург отмечал также, что вакцину от коронавируса нельзя будет применять людям с тяжелыми формами хронических заболеваний иммунной системы. Он пояснил, что вакцинация может вызвать обострение хронического недуга, поэтому предварительно потребуется консультация специалиста-иммунолога.

Кроме того, эксперт не предвидит конкуренции производителей вакцины от COVID-19 из разных государств. Он выразил уверенность, что на мировом рынке будет сразу несколько препаратов приблизительно одинакового уровня эффективности. Дело в том, что ни одна компания в единственном числе не сумеет обеспечить весь требуемый объем.

Однако несколько дней назад Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на исследовательские центры и фармкомпании страны с целью похищения данных о разработке вакцины от коронавируса. В Кремле ответили на это, что Россия не имеет отношения к взломам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал эти предположения бездоказательными. По его мнению, это попытка «запятнать» российскую вакцину, которая может быть очень успешной на рынке. Он подчеркнул, что обвинения были выдвинуты после информации о том, что регуляторы могут одобрить российскую разработку уже в августе.

Кроме того, глава РФПИ добавил, что нужды в хакерстве у России нет, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала все данные российской фирме, которая будет продавать вакцину в РФ.

