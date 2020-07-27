В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19, совместной разработкой которой занимаются британские и итальянские специалисты, начнется в сентябре. Как отмечает издание Libero, об этом рассказал руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо. При этом, он подчеркнул, что в свободной продаже препарат появится уже в январе будущего года.
По словам Пьеро Ди Лоренцо, вакцина с успехом испытана уже на тысяче пациентов.
«Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах», - отметил специалист.
Также он подчеркнул, что речь пойдет о многих миллионах доз нового медицинского препарата. Предположительно, цена такой дозы будет составлять всего 2-3 евро.
Ранее стало известно, что вакцинация москвичей от коронавируса будет бесплатной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины. Мэр также подчеркнул необходимость усиления прививки от гриппа, чтобы избежать две эпидемии осенью, отмечает Ura.ru.
Градоначальник также отметил, что ситуация с распространением инфекции улучшается. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение объемов тестирования.
Ранее министерство обороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она разработана совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 20 июля из госпиталя имени Бурденко выписали вторую группу добровольцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошёл крупный сбой
- ФСБ предотвратила теракт в Москве
- «Стартануть с чистого листа»: Тимати ушёл из Black Star
- В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19
- СМИ: США больше не считают Россию главным соперником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru