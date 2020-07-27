В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19

Производство вакцины от COVID-19, совместной разработкой которой занимаются британские и итальянские специалисты, начнется в сентябре. Как отмечает издание Libero, об этом рассказал руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо. При этом, он подчеркнул, что в свободной продаже препарат появится уже в январе будущего года.

По словам Пьеро Ди Лоренцо, вакцина с успехом испытана уже на тысяче пациентов.

«Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах», - отметил специалист.

Также он подчеркнул, что речь пойдет о многих миллионах доз нового медицинского препарата. Предположительно, цена такой дозы будет составлять всего 2-3 евро.