В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19

Производство вакцины от COVID-19, совместной разработкой которой занимаются британские и итальянские специалисты, начнется в сентябре. Как отмечает издание Libero, об этом рассказал руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо. При этом, он подчеркнул, что в свободной продаже препарат появится уже в январе будущего года.

По словам Пьеро Ди Лоренцо, вакцина с успехом испытана уже на тысяче пациентов.

«Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах», - отметил специалист.

Также он подчеркнул, что речь пойдет о многих миллионах доз нового медицинского препарата. Предположительно, цена такой дозы будет составлять всего 2-3 евро.

Мурашко анонсировал добровольную и поэтапную вакцинацию от коронавируса

Ранее стало известно, что вакцинация москвичей от коронавируса будет бесплатной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины. Мэр также подчеркнул необходимость усиления прививки от гриппа, чтобы избежать две эпидемии осенью, отмечает Ura.ru.

Градоначальник также отметил, что ситуация с распространением инфекции улучшается. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение объемов тестирования.

Ранее министерство обороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она разработана совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 20 июля из госпиталя имени Бурденко выписали вторую группу добровольцев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИталияВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры