Ранее Каллас предложила выкрасть у России путем хакерской атаки данные об участниках СВО, чтобы обосновать визовые ограничения ЕС против них, пишет 360.ru.

Как отметил Володин, глава евродипломатии сообщила о планах совершить несколько уголовных преступлений, предусмотренных в том числе статьями о неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном использовании компьютерной информации с персональными данными, публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. За это Каллас может грозить тюремное заключение.

«Совокупный срок по указанным выше статьям может составить порядка 20 лет», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что Каллас сможет потратить это время на самообучение и освоить историю, «которую в школе учила плохо», а также изучить Уголовный кодекс.

