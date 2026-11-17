Володин: Призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции на Украине, за что ей может грозить тюремный срок. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс».
Ранее Каллас предложила выкрасть у России путем хакерской атаки данные об участниках СВО, чтобы обосновать визовые ограничения ЕС против них, пишет 360.ru.
Как отметил Володин, глава евродипломатии сообщила о планах совершить несколько уголовных преступлений, предусмотренных в том числе статьями о неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном использовании компьютерной информации с персональными данными, публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. За это Каллас может грозить тюремное заключение.
«Совокупный срок по указанным выше статьям может составить порядка 20 лет», — подчеркнул спикер Госдумы.
Володин добавил, что Каллас сможет потратить это время на самообучение и освоить историю, «которую в школе учила плохо», а также изучить Уголовный кодекс.
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