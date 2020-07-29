Новости за ночь: Названа стоимость вакцины от COVID-19 в США
Компания Moderna планирует установить стоимость курса вакцины от COVID-19 в США в районе 50-60 долларов. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, стоимость вакцины от американской биотехнологической компании в той или иной стране будет зависеть от среднего дохода граждан.
При этом цена вакцины компании Moderna, скорее всего, будет снижена, так как у компаний-конкурентов Pfizer и BioNTech стоимость дозы составит 19,5 долларов. Этим компании уже договорились с американскими властями продать до 600 миллионов доз вакцины.
Ранее в Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19. Предположительно, цена одной дозы будет составлять всего 2-3 евро.
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