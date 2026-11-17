Как сообщает Associated Press, политик объявил об отcтавке на фоне обвинений в коррупции, связанных с работой над засекреченным тендером на строительство железной дороги.

На пресс-конференции Хурэлсух заявил, что его «оклеветали и оскорбили», однако политик согласился с предложением уйти в отставку, расследовать произошедшее и привлечь к ответственности тех, кто порочит его репутацию.

Ухнаагийн Хурэлсух занимал должность главы государства с 2021 года.

