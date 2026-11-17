Президент Монголии объявил об отставке
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух покинет свой пост. Об этом сообщает Xinhua.
«Президент Монголии объявил об уходе в отставку», — отметило агентство.
Как сообщает Associated Press, политик объявил об отcтавке на фоне обвинений в коррупции, связанных с работой над засекреченным тендером на строительство железной дороги.
На пресс-конференции Хурэлсух заявил, что его «оклеветали и оскорбили», однако политик согласился с предложением уйти в отставку, расследовать произошедшее и привлечь к ответственности тех, кто порочит его репутацию.
Ухнаагийн Хурэлсух занимал должность главы государства с 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Киев, Черкассы, Запорожье: ВС РФ ответили на новый удар по Крымскому мосту
- Президент Монголии объявил об отставке
- Володин: Призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы
- Юрист назвал наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
- В США предложили выделить $300 млн на противодействие России
- Увольнения в России снизились до шестилетнего минимума
- Власти США призвали не верить слухам о предстоящем всемирном блэкауте
- Стало известно, сколько Агутин сможет заработать за концерт в Дубае
- В России появится новый плацкарт с удлиненными полками
- Медведев с победы стартовал на Итоговом турнире ATP