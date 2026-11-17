В США предложили выделить $300 млн на противодействие России
Представители Республиканской партии в сенате США предложили выделить 300 млн долларов на противодействие России в 2027 финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды Госдепартамента, зарубежных операций, смежных программ.
Документ предложил подконтрольный республиканцам комитет по ассигнованиям.
«Основные положения… 300 миллионов долларов на фонд противодействия влиянию России», — указано в законопроекте.
Также в сенате хотят направить 45 млн долларов на новый фонд противодействия поддерживающим Иран, еще 55 млн - на поддержку демократии и реформ в республике.
Между тем Госдепартамент выделил 40 млн долларов на закупку БПЛА для программы по борьбе с преступностью на Украине, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Киев, Черкассы, Запорожье: ВС РФ ответили на новый удар по Крымскому мосту
- Президент Монголии объявил об отставке
- Володин: Призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы
- Юрист назвал наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
- В США предложили выделить $300 млн на противодействие России
- Увольнения в России снизились до шестилетнего минимума
- Власти США призвали не верить слухам о предстоящем всемирном блэкауте
- Стало известно, сколько Агутин сможет заработать за концерт в Дубае
- В России появится новый плацкарт с удлиненными полками
- Медведев с победы стартовал на Итоговом турнире ATP