Представители Республиканской партии в сенате США предложили выделить 300 млн долларов на противодействие России в 2027 финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды Госдепартамента, зарубежных операций, смежных программ.

Документ предложил подконтрольный республиканцам комитет по ассигнованиям.

«Основные положения… 300 миллионов долларов на фонд противодействия влиянию России», — указано в законопроекте.

Также в сенате хотят направить 45 млн долларов на новый фонд противодействия поддерживающим Иран, еще 55 млн - на поддержку демократии и реформ в республике.

Между тем Госдепартамент выделил 40 млн долларов на закупку БПЛА для программы по борьбе с преступностью на Украине, пишет 360.ru.

