Требуют продолжения: Власти регионов принимают решения о новых ограничениях

По всей России с 30 октября стартовали нерабочие дни, в некоторых регионах ограничения вступили в силу еще раньше – 25 или 28 октября.

Первыми на «каникулы» ушли Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край.

Для жителей Москвы нерабочие дни продлятся 11 дней, на это время закрыты все предприятия, кафе и рестораны, фитнес-центры и салоны красоты.

И пока представители малого и среднего бизнеса гадают, что ждет их дальше, власти регионов оценивают первые результаты «локдауна» и принимают решения о дальнейшем функционировании больших городов.

Так, в правительстве уже сообщили о списке мест, которые смогут посещать привитые от COVOD-19 россияне в период ограничений. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что посещать различные мероприятия смогут только люди, предъявившие QR-код.



В свою очередь, в комитете Госдумы по охране здоровья озвучили условие продления нерабочих дней. По словам председателя комитета Федота Тумусова, «выходные» необходимо будет продлить, если всплеск коронавирусной инфекции начнёт снижаться по окончании текущей недели.