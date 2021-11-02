Требуют продолжения: Власти регионов принимают решения о новых ограничениях
Новгородская область стала первым регионом, власти которого приняли решение продлить нерабочие дни до 14 ноября.
По всей России с 30 октября стартовали нерабочие дни, в некоторых регионах ограничения вступили в силу еще раньше – 25 или 28 октября.
Первыми на «каникулы» ушли Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край.
Для жителей Москвы нерабочие дни продлятся 11 дней, на это время закрыты все предприятия, кафе и рестораны, фитнес-центры и салоны красоты.
И пока представители малого и среднего бизнеса гадают, что ждет их дальше, власти регионов оценивают первые результаты «локдауна» и принимают решения о дальнейшем функционировании больших городов.
Так, в правительстве уже сообщили о списке мест, которые смогут посещать привитые от COVOD-19 россияне в период ограничений. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что посещать различные мероприятия смогут только люди, предъявившие QR-код.
В свою очередь, в комитете Госдумы по охране здоровья озвучили условие продления нерабочих дней. По словам председателя комитета Федота Тумусова, «выходные» необходимо будет продлить, если всплеск коронавирусной инфекции начнёт снижаться по окончании текущей недели.
Он пояснил свою идею тем, что инкубационный период COVID-19 длится от 2 до 4 дней после попадания вируса в организм. Поэтому, есть ли эффект от нерабочей недели можно будет понять только после 3 ноября.
Но дожидаться обещанного эффекта решили не все. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин первым заявил, что нерабочие дни в регионе продлятся после 7 ноября.
На заседании регионального оперштаба он уточнил, что период нерабочих дней с сохранением зарплаты в области продлят на неделю.
При этом закрыты будут не все заведения, в магазины и кафе можно будет попасть с QR-кодом, при соблюдении всех антиковидных мер.
В столице также усиливают контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, который продолжает работать в обычном режиме.
По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, в сутки проверки осуществляют не менее 1,5 тысячи контролеров.
При этом, по данным оперштаба, в Москве в последние дни «всплесков» по статистике зафиксировано не было, но вирусологи в скорый выход на плато верят слабо и значительного эффекта от локдауна не ждут.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заболеваемость может пойти вниз в столице через несколько дней, но об этом сложно говорить заранее, учитывая халатное отношение граждан к ряду антиковидных мер.
«Я боюсь, что нерабочие дни помогают не в очень сильной мере, потому что заражения в основном происходят не на работе, а в транспорте. А транспорт продолжает работать, там все то же самое», - объяснил он.
В свою очередь, бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что выйти на плато столице мешают праздники, которые никто не отменял в период нерабочих дней, а также путешествия соотечественников.
«Много людей уехало и за границу, и в другие регионы. Вернется народ и еще чего-нибудь привезет. Нерабочие дни мало соблюдаются и только что начались. Безусловно, любое разобщение полезно, но как долго это будет – это надо внимательно посмотреть, потому что недели мало, потому что там Хэллоуин, там еще какие-то праздники отмечают, и никто ничего не соблюдает», - посетовал инфекционист.
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