«Когда нас, профильных специалистов, спрашивали, как повлияет самозапрет, мы говорили, что почти никак, потому что надо понимать природу игровой зависимости. У человека явно снижена самокритика. При качественном подходе, лечении его окружение и родственники заставляют принимать те или иные решения. Сам человек со сниженной критикой не способен вовремя адекватно оценить, как ему спасти самого себя. Поэтому это все, скажем, как вода в песок. Эта мера абсолютно почти бесполезна, и мы об этом предупреждали. Зависимый просто не будут этот самозапрет оформлять. Или оформит, но потом, быстро дождавшись какого-то окна, снимет его. Это всё мертвому припарка, абсолютная профанация», - отметил собеседник НСН.

При этом он поддержал инициативу Сергея Боярского.

«Разработка единой системы идентификации игроков, которая позволит привязать ограничение к конкретному человеку, вычленение наиболее злостных, это более грамотный подход, и мы двумя руками за. Дело в том, что адресовать эту меру самому нуждающимся бесполезно, нужен какой-то внешний контроль. Если бы он мог себя контролировать, он бы и не играл», - пояснил эксперт.

Он также рассказал, как действовать родным и близким зависимого игрока.