«Мертвому припарка»: Нарколог объяснил бесполезность самозапрета на игры
Зависимый игрок со сниженной самокритикой может вылечиться только при внешнем контроле, заявил НСН Руслан Исаев.
Самозапрет на азартные игры в практическом плане почти бесполезная мера, зависимому игроку может помочь только комплексный подход, заявил НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
Введение с 1 сентября 2026 года самозапрета на азартные игры не снизило количества обращений от зависимых граждан. Об этом заявил в Совете Федерации председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Всего механизмом воспользовались уже более 100 тысяч человек. Однако им продолжают поступать предложения делать ставки с другого аккаунта или зарегистрироваться через альтернативные механизмы. В качестве решения Боярский предложил внедрить единую идентификацию личности. Такая система позволит проверять, кто именно регистрирует аккаунт, и не даст обходить установленные ограничения.
«Когда нас, профильных специалистов, спрашивали, как повлияет самозапрет, мы говорили, что почти никак, потому что надо понимать природу игровой зависимости. У человека явно снижена самокритика. При качественном подходе, лечении его окружение и родственники заставляют принимать те или иные решения. Сам человек со сниженной критикой не способен вовремя адекватно оценить, как ему спасти самого себя. Поэтому это все, скажем, как вода в песок. Эта мера абсолютно почти бесполезна, и мы об этом предупреждали. Зависимый просто не будут этот самозапрет оформлять. Или оформит, но потом, быстро дождавшись какого-то окна, снимет его. Это всё мертвому припарка, абсолютная профанация», - отметил собеседник НСН.
При этом он поддержал инициативу Сергея Боярского.
«Разработка единой системы идентификации игроков, которая позволит привязать ограничение к конкретному человеку, вычленение наиболее злостных, это более грамотный подход, и мы двумя руками за. Дело в том, что адресовать эту меру самому нуждающимся бесполезно, нужен какой-то внешний контроль. Если бы он мог себя контролировать, он бы и не играл», - пояснил эксперт.
Он также рассказал, как действовать родным и близким зависимого игрока.
«Родственникам надо рекомендовать не ждать, когда будет только хуже, не думать, что само рассосется, как говорится. Есть понятие социальный прессинг, нужно требовать от зависимого самозапретов, вести к специалистам, все подходы хороши в комплексе. Ложная политкорректность не нужна, это всё чревато последствиями потом», - заключил Руслан Исаев.
Как ранее заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» психиатр-нарколог Василий Шуров, самостоятельно победить игровую зависимость крайне сложно, лучше обратиться к специалистам и посещать групповую терапию.
С 1 сентября текущего года россияне могут запрещать самим себе участвовать в азартных играх: делать ставки в букмекерских конторах, в казино, тратить деньги в залах игровых автоматов и на тотализаторах. Заявление подается в Единый регулятор азартных игр через «Госуслуги» или в МФЦ. Такой запрет действует не менее 12 месяцев.
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