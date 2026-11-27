В Госдуме удивились неготовности регионов к введению лицензий на табак
Подготовка к обязательному лицензированию табачной продукции не требовала каких-то сложных и трудоемких процедур, но региональные власти и ответственные органы ее почему-то не провели, заявил НСН Алексей Куринный.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил НСН, почему некоторые регионы оказались не готовы к внедрению обязательного лицензирования табачной продукции, к чему приведет перенос, и как новые требования отразятся на мелкой рознице и покупателях.
Регионы намерены просить о переносе обязательного лицензирования табачной розницы на сентябрь 2027 года. Сейчас внедрение механизма запланировано на 1 марта. На заседании экспертного совета в Госдуме вопрос о переносе поднимали представители Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей. По данным «Коммерсанта», региональные власти столкнулись со сложностями при введении этой меры, в 10 субъектах процесс в даже не начался. Куриный пояснил, что затягивание процесса не будет нести серьезные негативных последствий, однако отметил, что ничего сложного в подготовке к внедрению механизма нет.
«Я думаю, никаких особых последствий от затягивания внедрения обязательного лицензирования не будет. Вопрос лицензирования — это просто вопрос дополнительного контроля за табачными точками. Если это произойдет на несколько месяцев позже, кардинально ситуацию это не изменит. А вот почему регионы не подготовились — это вопрос уже и к самим регионам, и к тем координирующим федеральным органам, которые занимались контролем за исполнением соответствующего законодательного решения. Потому что там ничего сверхъестественного нет: определить уполномоченные органы, определить порядок и принять необходимые нормативные акты. Рутинная техническая работа, которую, видимо, кто-то не провел», — пояснил депутат.
Он отметил, что пройти процедуру получения лицензии смогут даже небольшие торговые точки, так как мера призвана не усложнить работу розницы, а снизить количество нарушений.
«В данном случае смысл в том, что за нарушение лицензионных требований торговая точка будет отвечать лицензией. Она будет лишена возможности торговать и получать основную прибыль, если что-то будет нарушено. Сегодня этих условий нет, поэтому есть огромное количество нарушений: и открытая выкладка, которая должна быть закрытая, и другие разного рода нарушения, которые присутствует. Это такая дополнительная гарантия, скажем так, качества продаваемой продукции, если, конечно, вообще можно говорить про качество вредных продуктов. Для покупателей ничего не изменится, будет все то же самое, но правила торговли будут соблюдаться строже. Стоимость лицензии небольшая, если и отразится на ценах в качестве компенсации стоимости лицензии, то в рамках каких-то копеек, не более того», — сказал Куринный.
Ранее в беседе с НСН Алексей Куринный призывал активнее информировать потребителей о вреде вейпов и электронных сигарет, и подвергать более жестким системным проверкам их продажу.
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