Он отметил, что пройти процедуру получения лицензии смогут даже небольшие торговые точки, так как мера призвана не усложнить работу розницы, а снизить количество нарушений.

«В данном случае смысл в том, что за нарушение лицензионных требований торговая точка будет отвечать лицензией. Она будет лишена возможности торговать и получать основную прибыль, если что-то будет нарушено. Сегодня этих условий нет, поэтому есть огромное количество нарушений: и открытая выкладка, которая должна быть закрытая, и другие разного рода нарушения, которые присутствует. Это такая дополнительная гарантия, скажем так, качества продаваемой продукции, если, конечно, вообще можно говорить про качество вредных продуктов. Для покупателей ничего не изменится, будет все то же самое, но правила торговли будут соблюдаться строже. Стоимость лицензии небольшая, если и отразится на ценах в качестве компенсации стоимости лицензии, то в рамках каких-то копеек, не более того», — сказал Куринный.

Ранее в беседе с НСН Алексей Куринный призывал активнее информировать потребителей о вреде вейпов и электронных сигарет, и подвергать более жестким системным проверкам их продажу.

