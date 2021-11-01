Локдаун не поможет: Что мешает Москве выйти на плато по COVID-19

В свою очередь, бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что выйти на плато столице мешают праздники, которые никто не отменял в период нерабочих дней, а также путешествия соотечественников.

«Пока еще рано, когда количество заболевших будет равно количеству выписавшихся, выздоровевших, вот тогда плато будет. Понимаете, поскольку у нас особо никто ничего не соблюдает, трудно говорить, что возможно большое сокращение, а чего бы это? Где-то недели три-четыре назад говорили о том, что доходит до максимума, а нет», - рассказал Малышев.

По его словам, только более жесткие ограничения смогут положительно сказаться на статистике, но число заболевших не будет уменьшаться в ближайшее время.

«Поэтому необходимы строгие санитарные меры, соблюдение всех правил. Но сейчас еще большое количество людей улетает, путешествует, что, конечно, тоже не будет нести положительные моменты, благоприятные. Потому что народ уехал, потом придет и может повториться ситуация начала осени. Много людей уехало и за границу, и в другие регионы. Вернется народ и еще чего-нибудь привезет. Нерабочие дни мало соблюдаются и только что начались. Безусловно, любое разобщение полезно, но как долго это будет – это надо внимательно посмотреть, потому что недели мало, потому что там Хэллоуин, там еще какие-то праздники отмечают, и никто ничего не соблюдает», - посетовал инфекционист.

Ранее сообщалось, что почти 30% российские медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19, близки к увольнению из-за усталости, а у 37% медработников на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем. Такие цифры показал опрос, проведенный командой мобильного приложения «Справочник врача». Как можно помочь медикам, рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

