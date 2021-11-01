Локдаун не поможет: Что мешает Москве выйти на плато по COVID-19
Вирусолог Анатолий Альтштейн и инфекционист Николай Малышев рассказали НСН, почему отсутствие всплесков заболеваемости в столице нельзя назвать утешительным.
Предстоит еще несколько дней наблюдать за цифрами, сейчас говорить о пике заболеваемости еще слишком рано, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки было выявлено 7 103 новых случая COVID-19. Отмечается, что в последние дни «всплесков» по статистике зафиксировано не было.
«О плато еще сказать нельзя, нужно еще несколько дней наблюдать за этим, тогда будет видно, дошли мы до пика, началось ли некоторое снижение или нет. По одной цифре определить сложно, подождать нужно с этим. Скорее всего, вся страна и Москва приблизились к пику, пик где-то близко», - предположил вирусолог.
Заболеваемость может пойти вниз в столице через несколько дней, но об этом сложно говорить заранее, учитывая халатное отношение граждан к ряду антиковидных мер, отметил Альтштейн.
«Но на этой неделе еще возможен рост. Дело в том, что, даже если влияет этот локдаун, в течение которого люди прекрасно ездят в метро, в троллейбусах, не всегда пользуются масками, так как инкубационный период составляет хотя бы пять-шесть дней, а мы еще только три дня в локдауне, то еще пока не проявилось его действие. Но через несколько дней он должен уже повлиять, посмотрим, может будет приостановка роста и немножко пойдет вниз. Я боюсь, что нерабочие дни помогают не в очень сильной мере, потому что заражения в основном происходят не на работе, а в транспорте. А транспорт продолжает работать, там все то же самое», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что выйти на плато столице мешают праздники, которые никто не отменял в период нерабочих дней, а также путешествия соотечественников.
«Пока еще рано, когда количество заболевших будет равно количеству выписавшихся, выздоровевших, вот тогда плато будет. Понимаете, поскольку у нас особо никто ничего не соблюдает, трудно говорить, что возможно большое сокращение, а чего бы это? Где-то недели три-четыре назад говорили о том, что доходит до максимума, а нет», - рассказал Малышев.
По его словам, только более жесткие ограничения смогут положительно сказаться на статистике, но число заболевших не будет уменьшаться в ближайшее время.
«Поэтому необходимы строгие санитарные меры, соблюдение всех правил. Но сейчас еще большое количество людей улетает, путешествует, что, конечно, тоже не будет нести положительные моменты, благоприятные. Потому что народ уехал, потом придет и может повториться ситуация начала осени. Много людей уехало и за границу, и в другие регионы. Вернется народ и еще чего-нибудь привезет. Нерабочие дни мало соблюдаются и только что начались. Безусловно, любое разобщение полезно, но как долго это будет – это надо внимательно посмотреть, потому что недели мало, потому что там Хэллоуин, там еще какие-то праздники отмечают, и никто ничего не соблюдает», - посетовал инфекционист.
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