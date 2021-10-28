«Индивидуальный подход»: Мясников рассказал, что нужно новой кампании по вакцинации
Теледоктор Александр Мясников также заявил НСН, что врачи должны заниматься агитацией при каждой встрече с пациентом.
Новая информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна, в первую очередь, оградить россиян от агрессивной и вредной агитации антиваксеров, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» теледоктор Александр Мясников.
Ранее стало известно, что российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19. Этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пишет «Коммерсантъ».
«Абсолютно согласен с Кремлём. И единственное, что хочу добавить: лучше поздно, чем никогда. А что касается подхода к вакцинации, то я бы, во-первых, ограничил (влияние – прим. НСН) антиваксеров. Очень сложно беседовать с людьми, которые не приводят никаких доказательств, они не понимают, что такое иммунитет. Они просто манипулируют потоком слов, не привязанных ни к каким данным. С этими людьми нельзя дискутировать, потому что ни врач, ни правительство не может говорить таким же образом. Там, где отсутствует рациональное зерно, никакой дискуссии быть не может. Нам надо бороться за сомневающихся граждан, а их 80%. Их нужно оградить от агрессивной, злобной, вредной агитации антиваксеров. Только тогда люди начнут прислушиваться», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Во-вторых, по словам Мясникова, агитацией должны заниматься врачи.
«Врач, который в поликлинике, у которого есть история болезни, должен звонить, писать, говорить на каждом приёме, когда приходит пациент, что он должен привиться. Например, у человека была онкология. Ему обязательно нужно сделать прививку, потому что он находится в зоне риска. То есть агитация должна быть ещё и индивидуальной, не просто со страниц газет и журналов. Именно врач – а он у каждого хронического или пожилого больного есть, хотя бы формально, в поликлинике – должен этим заниматься. А ещё бы обязал для контроля в истории болезни делать пометку, что он беседовал. Более того, я бы у каждого тяжелого непривитого пациента в реанимации спрашивал, кто его лечащий врач в поликлинике, и рассказал ли он о вакцинации. Хватит с этим заигрывать и "меньжеваться". Мы должны быть достаточно жёсткими, потому что весенняя волна будет опять уносить жизни», - добавил врач.
Резюмируя, Мясников отметил, что есть определенный процент людей, которые кране категорично настроены не только в отношении вакцинации.
«Это же относится не только к прививкам, а к медицинским советам о диете и так далее. Есть определенный процент людей, который воспринимает это в штыки. И этот факт нужно воспринимать, как данность. Кстати, в мировом сообществе обсуждается, что есть определённый процент людей, которые: «маме на зло, чтобы у меня голова болела». Считайте это разновидностью, если не заболевания психического, то определенного отклонения. Ну, мы такие. Мы курим при детях, мы едим сардельки, пьём водку, ездим не пристёгнутыми – на это нам по фигу. А привиться: "О, нет!"», - резюмировал эксперт.
Напомним, ранее продвижением вакцинации среди жителей страны занималась АНО «Национальные приоритеты». Однако власти решили, что кампания оказалась недостаточно эффективной. По словам одного из источников «Коммерсанта», реклама вакцинации была признана слишком агрессивной и негативной, поскольку россияне не восприняли основной акцент, сделанный на угрозе летального исхода при отказе от прививки. Издание отмечает, что теперь кампания будет более мягкой: жителей России будут убеждать в том, что только после вакцинации можно жить полной жизнью.
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