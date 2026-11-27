Умер актер из сериала «Склифосовский» Владимир Мельников
Актер театра и кино Владимир Мельников умер на 63-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его окружение.
Отмечается, что артист скончался из-за онкологического заболевания.
Владимир Мельников родился в 1954 году, окончил Днепропетровское государственное театральное училище, в позднее - ГИТИС. Артист служил в Одесском русском драматическом театре имени А.Иванова, Московском театре «На Перовской», Русском духовном театре «Глас». Также Мельников снимался в кино, он был известен по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Глухарь».
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