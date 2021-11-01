Правительство РФ утвердит список мест, доступных для посещения по QR-коду

Правительство составит список мест, которые смогут посещать привитые от COVID-19 жители России в период ограничений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Перечень таких объектов будет определен правительством и может быть расширен главой конкретного региона», - объяснил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что посещать различные мероприятия смогут только люди, предъявившие QR-код.

В числе открытых к посещению в нерабочие дни мест глава правительства назвал театры, музеи и другие федеральные учреждения культуры.

Нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией начались в России 30 октября и продлятся до 7 ноября.

Библиотеки, концертные залы и цирки пока закрыты для посещения.

