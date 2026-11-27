Все игорные заведения должны иметь доступ к базам данных людей игровой зависимостью, но это сразу может попасть в общественное пространство, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в разговоре с НСН.

Введение самозапрета на азартные игры не привело к снижению числа обращений россиян с игровой зависимостью, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского. С 1 сентября механизмом воспользовались свыше 100 тысяч человек. По словам депутата, установившим самозапрет гражданам продолжают предлагать делать ставки через другие аккаунты. Решением проблемы может стать единая система идентификации игроков, которая позволит привязать ограничение к конкретному человеку. Слободкин уверен, что регулировать желание человека таким образом бесполезно.