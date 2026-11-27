Есть только миф: Почему самозапрет на азартные игры не борется с зависимостью
Дмитрий Слободкин заявил НСН, что все зависит только от человека, он может себя ограничить без единой системы.
Все игорные заведения должны иметь доступ к базам данных людей игровой зависимостью, но это сразу может попасть в общественное пространство, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в разговоре с НСН.
Введение самозапрета на азартные игры не привело к снижению числа обращений россиян с игровой зависимостью, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского. С 1 сентября механизмом воспользовались свыше 100 тысяч человек. По словам депутата, установившим самозапрет гражданам продолжают предлагать делать ставки через другие аккаунты. Решением проблемы может стать единая система идентификации игроков, которая позволит привязать ограничение к конкретному человеку. Слободкин уверен, что регулировать желание человека таким образом бесполезно.
«Это надуманная система, не очень понятно, как ее собирались внедрять. Все зависит только от человека, он и так может себя ограничить без всякой системы. Регулировать желание человека таким образом бесполезно. Конечно, единая система тоже не решение проблемы. У нас есть миф, что если ты зашел в какое-то такое заведение один раз, то ты сразу "заболел". Это не так, людям нужно объяснять, почему может возникать патологическое влечение и так далее, что с этим делать. Система идентификации – это не очень понятно, так как все игорные заведения должны иметь доступ к базам данных, а это сразу может попасть в общественное пространство. Поэтому люди будут бояться этим заниматься, чтобы не рассказывать, что у них есть зависимость. У нас общество не очень нормально к такому относится», - отметил он.
В связи с этим самозапрет – это лишь первый шаг к решению проблемы, подчеркнул собеседник НСН.
«Если человек будет играть на каких-то зарубежных сайтах, и самозапрет ему не поможет. Закрыть допуск к играм не получится фактически. Результата пока нет. Патологическое влечение к азартным играм – это отклонение, но это не заболевание, это следствие других психических расстройств. Если я хочу бросить курить – я бросаю, хочу бросить делать ставки – бросаю. Если я слаб духом, самозапрет – это какой-то первый шаг, но не решение проблемы», - добавил он.
Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев сказал НСН, что главным отличительным признаком лудомании является отсутствие самокритики.
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