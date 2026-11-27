Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 22%, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«Я попросила DSM Group сравнить антидепрессанты, транквилизаторы и седативные. Снотворные – это как правило легкие препараты, от них люди переходят на антидепрессанты. Потому что седативные показывают падение на 8% за год по России, транквилизаторы не растут по России, а вот антидепрессанты выросли на 22,2%. Москва растет всего на 6,5%, мы не можем сказать, что это максимальный рост, Москва отстает от всероссийского роста. Могу сказать, что Россия не входит в десятку, по росту рынка мы занимаем одиннадцатое место в мире, но врачи стали больше назначать и больше выявлять депрессию как болезнь», - отметила она.

С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

При этом рост спроса наблюдается по всей стране. По данным аналитиков, за январь–октябрь 2026 года россияне приобрели более 23,2 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 21,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 23% в натуральном выражении и на 35% в денежном. Для сравнения: по итогам 2025 года российские аптеки реализовали 22,3 млн упаковок таких препаратов на 20,5 млрд рублей.

