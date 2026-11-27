Онищенко исключил распространение оспы обезьян в России
Возможность распространения в России оспы обезьян исключена. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что двух жителей Северной столицы госпитализировали в связи со случаем заболевания оспой обезьян, пишет RT.
Как отметил Онищенко, эти случаи не дадут распространения по всей России, но за этим следует внимательно наблюдать.
«Оспа уже закрепилась в человеческой популяции. Если она сделает следующий шаг, начнет распространяться преимущественно воздушно-капельным путем, то это будет... серьезная проблема. Сейчас для этого требуется только очень тесный контакт», - указал академик.
Онищенко призвал создать эффективный мониторинг генетической изменчивости вируса, а при необходимости - специфические средства защиты.
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