Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что двух жителей Северной столицы госпитализировали в связи со случаем заболевания оспой обезьян, пишет RT.

Как отметил Онищенко, эти случаи не дадут распространения по всей России, но за этим следует внимательно наблюдать.

«Оспа уже закрепилась в человеческой популяции. Если она сделает следующий шаг, начнет распространяться преимущественно воздушно-капельным путем, то это будет... серьезная проблема. Сейчас для этого требуется только очень тесный контакт», - указал академик.

Онищенко призвал создать эффективный мониторинг генетической изменчивости вируса, а при необходимости - специфические средства защиты.

