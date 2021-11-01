«Врачи не волшебники, они устали»: В Госдуме рассказали о ситуации в здравоохранении
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала в интервью НСН, что депутаты ГД предлагают возобновить практику, когда обучающихся по государственным бюджетным программам оставляли по распределению в тех населённых пунктах, где это более востребовано.
Почти 30% российские медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19, близки к увольнению из-за усталости, а у 37% медработников на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем. Такие цифры показал опрос, проведенный командой мобильного приложения «Справочник врача». Как можно помочь медикам, рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Всем известно, что в России большая проблема с неукомплектованностью кадрами в медицине. Сегодня депутаты "Единой России" предлагают возобновить практику, когда обучающихся по государственным бюджетным программам оставляли по распределению в тех населённых пунктах, и в тех регионах нашей страны, где это более востребовано. Если студент обучился за счёт государства, то хотя бы 3-5 лет можно отработать. Врачи не волшебники, они устали! Да, по поручению президента им оказывается социальная помощь, выплачиваются специальные федеральные доплаты за работу в красной зоне, но все равно никакая помощь, никакие материальные ресурсы не способны заменить полноценного отдыха и общения с семьей. Только представьте - эти люди постоянно не общаются с близкими и это психологически очень угнетает. Поэтому те, кто сегодня не вакцинировался, должны понимать, какую неблагоприятную ситуацию они создают в нашей стране и для людей, которые спасают их. Необходимо всем вакцинироваться и дать возможность отдохнуть нашим медикам. Уже дать наконец заработать нашей экономике и прекратить жить в ограничительных мерах. Я обращаюсь ко всем, кто ещё не вакцинировался - пожалуйста, вакцинируйтесь, и так вы спасёте наших медиков», - заявила Бессараб.
Ранее эксперты в эфире НСН рассказали, что необходимо сделать в России, чтобы отечественные вакцины от COVID-19 признали во всем мире.
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