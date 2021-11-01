В Госдуме назвали необычное условие продления нерабочих дней

Нерабочие дни необходимо будет продлить, если всплеск коронавирусной инфекции начнёт снижаться по окончании текущей недели. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он пояснил свою идею тем, что инкубационный период COVID-19 длится от 2 до 4 дней после попадания вируса в организм. Поэтому, есть ли эффект от нерабочей недели можно будет понять только после 3 ноября.

«Если начнется действительный спад, это будет значить, что нерабочий режим фактически влияет на темпы заболеваемости, то есть тормозит их. Таким образом, есть смысл задуматься над продлением вынужденных «каникул», потому что это реально будет работать», – отметил депутат в эфире «Радио 1».