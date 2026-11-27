Огромный сектор: Как изменятся цены из-за реестра жилья с посуточной арендой
Денис Хмелевской заявил НСН, что пока очень сложно отследить факт состоявшихся правоотношений в сфере посуточной аренды квартир.
Из-за создания реестра жилья с посуточной арендой цены для потребителей вырастут, но незначительно, заявил НСН юрист Денис Хмелевской.
Минэкономразвития РФ готовит проект по легализации жилья с посуточной оплатой - планируется, что такие средства размещения будут занесены в специальный реестр, что обеспечит качество и безопасность услуг и прозрачность этого вида деятельности, передает РИА Новости. Хмелевской уверен, что рынок не очень пострадает.
«Посуточная аренда ничем не отличается от другой аренды, но для налогообложения она имеет свои сложности. Очень сложно отследить факт состоявшихся правоотношений, чтобы сформировать и правильно рассчитать базу, которая облагается налогом. Теневой сектор здесь просто огромный, это большой удельный вес, но точной статистики, конечно, нет. Если будет создан единый реестр, это может отразиться на стоимости, потому что части участников рынка придется выходить в легальный рынок, они будут видны и будут вынуждены платить дополнительные налоги. Других последствий не будет, но цены немного вырастут, незначительно, потому что налоги очень маленькие. При этом участники рынка будут больше защищены, так как сейчас это невозможно контролировать, все на свой страх и риск», - отметил он.
Массовая льготная ипотека привела к тому, что на рынке сформировался переизбыток квартир, которые сдают в аренду, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
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