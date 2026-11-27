Из-за создания реестра жилья с посуточной арендой цены для потребителей вырастут, но незначительно, заявил НСН юрист Денис Хмелевской.

Минэкономразвития РФ готовит проект по легализации жилья с посуточной оплатой - планируется, что такие средства размещения будут занесены в специальный реестр, что обеспечит качество и безопасность услуг и прозрачность этого вида деятельности, передает РИА Новости. Хмелевской уверен, что рынок не очень пострадает.