В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в нерабочие дни
В нерабочие дни в столице усилен контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, передает РИА Новости.
По его словам, проводится ежедневная дезинфекция и проверка наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
В нерабочие дни контроль за соблюдением масочного режима усиливается, в сутки проверки осуществляют не менее 1,5 тысячи контролеров.
Султанов подчеркнул, что 99% пассажиров используют маски в метро, но некоторые носят их неправильно.
Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, могут предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
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