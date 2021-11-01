В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в нерабочие дни

В нерабочие дни в столице усилен контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, передает РИА Новости.

По его словам, проводится ежедневная дезинфекция и проверка наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.

В нерабочие дни контроль за соблюдением масочного режима усиливается, в сутки проверки осуществляют не менее 1,5 тысячи контролеров.

Султанов подчеркнул, что 99% пассажиров используют маски в метро, но некоторые носят их неправильно.

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, могут предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

