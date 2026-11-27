Мишустин назначил Желонкина заместителем министра культуры
27 ноября 202611:56
Юлия Савченко
Новым заместителем министра культуры назначен Владимир Желонкин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Назначить Желонкина Владимира Борисовича заместителем министра культуры», - указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Желонкину 59 лет, ранее он занимал пост замминистра просвещения. В 2016-2024 годах чиновник работал генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», с 2018-го занимал должность главного редактора одноименной газеты.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сдадут нервы: Подвижки в конфликте США и Ирана ждут к Рождеству
- «Дыхание и четыре винила»: Актер Устюгов раскрыл секреты альбома с песнями Высоцкого
- Миронов призвал ввести меры по регулированию цен на красную икру
- Правительство временно запретило вывоз из России гречихи
- Даже дети: Кто чаще всего принимает антидепрессанты
- Психолог раскрыла, когда начинать бороться с депрессией
- Терапевт предупредила об опасных последствиях дефицита витаминов
- Николай Дроздов сломал ребра после падения с велотренажера
- Огромный сектор: Как изменятся цены из-за реестра жилья с посуточной арендой
- Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 22%