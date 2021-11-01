Власти Новгородской области первыми в РФ продлили нерабочие дни
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что нерабочие дни в регионе продлятся после 7 ноября, сообщает ТАСС.
На заседании регионального оперштаба он уточнил, что период нерабочих дней с сохранением зарплаты в области продлят на неделю.
«В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», - резюмировал Никитин.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить столичным автосервисам и алкомаркетам работать в праздничные дни.
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