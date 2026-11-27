Николай Дроздов сломал ребра после падения с велотренажера
Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов около месяца назад сломал ребра после катания на велотренажере. Об этом рассказали РИА Новости в его окружении.
По словам собеседника агентства, 89-летний Дроздов «устанавливал свой личный рекорд» на велотренажере.
«Голова закружилась и упал. Но упал не сильно, не ударился, ничего, просто у него особенности организма такие. Чуть-чуть ударится - и поломка. Уже месяц прошел», - отметил источник.
Дроздов уже находится дома и чувствует себя хорошо.
Ранее жена телеведущего Татьяна опровергла информацию о том, что Дроздов завершил телевизионную карьеру из-за навязчивого страха заражения инфекциями.
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