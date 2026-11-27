Власти Москвы прогнозируют рост спроса на сервисы проката и курьерскую доставку В Южном Бутове началось строительство школы, оформленной в осенних тонах Капитальный ремонт трех многоквартирных домов проведут на Востоке Москвы Более 50 городских площадок можно забронировать для мероприятий в рамках «Зимы в Москве» Медицинские учреждения Москвы начали украшать к Новому году