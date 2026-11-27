В России обновят стратегию развития ИИ
Стратегию развития искусственного интеллекта в России до 2036 года актуализируют. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
«В ней закреплен ориентир не менее 11,2 триллиона рублей совокупного прироста ВВП за счет использования технологии искусственного интеллекта к 2030 году», - указал зампред правительства.
Ранее президент Владимир Путин предложил обновить стратегию ИИ. Глава государства отмечал, что необходимо гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить управленческие и производственные процессы, экономику и социальную сферу.
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