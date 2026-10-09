«Проблемы могут быть большие. Так получилось, что наши несколько проектов находились на дата-центрах «Яндекса» в Рязани, до сих пор мы не можем их восстановить. Мы не одни в этом списке, конечно. Пока спасение утопающих – дело рук самих утопающих, от «Яндекса» никакой помощи нет, у них своих дел хватает. Сегодня в Калуге ЧП вывело из строя еще более ста компаний, которые использовали эти ресурсы. Если «Яндекс» может перейти на другие свои центры обработки данных, компании, которые размещались только в одном из них, пока функционировать не могут. Конечно, центры обработки данных нужно обезопасить решетками. Это не такие уж большие деньги. Возможно, не продумали ситуацию. Пострадавших компаний будут сотни, а людей, которые потребляют это все, миллионы. Если компания больше суток ничего не может сделать, это может длиться до недель», - рассказал он.

На этом фоне глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков призвал всех пользователей «перестраховаться».

«На инфраструктуре «Яндекса» работает большое количество российских сайтов. Пока нельзя оценить, что «отвалилось». Теперь пользователям нужно подумать о том, чтобы свои данные, свои сайты, сервисы и приложения не хранить в одном дата-центре. Это самое главное и ключевое. Чтобы сайты, приложения не прекратили свою работу, нужно резервировать на разные. Всем крупным компаниям и ресурсам удобно работать в «облаке», это система, к которой все уже привыкли. Российские сайты разного уровня это используют, это касается и государственных ресурсов, и муниципальных, и частных компаний», - отметил он.

Он также раскрыл, почему дата-центры – это очень уязвимая инфраструктура.

«Гипотетически мы видели, как в Дубае ставили сетки на здания, но дата-центры – это очень уязвимая инфраструктура, должна поддерживаться определенная температура, там специальные системы. Если нарушить только холодильные аппараты, оборудование может уже выйти из строя. Последствия могут быть серьезными в случае атак. Резервные системы есть, но пока мы не знаем, какое оборудование было уничтожено, какие сервера. В негативном сценарии дата-центры выходят из строя на долгое время. Сейчас оборудование возить под санкциями очень сложно, будем надеяться, что у них все схвачено, и они смогут относительно быстро все починить», - заключил собеседник НСН.

Вчера удар беспилотника остановил работу дата-центра в Сасово (Рязанская область). Вечером в компании ещё не могли оценить ущерб и возможность восстановления объекта. После вчерашнего удара в России «легли» сайты Мострансавто, РЖД и ряда СМИ, были сбои в работе сервисов «Яндекса».

