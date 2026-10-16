«Лучше б молчала»: Почему Долиной больше не дадут машину с мигалками
Возить гражданских на автомобиле с мигалками запрещено, но в случае с Долиной вряд ли кто-то возьмется проводить проверку, заявил НСН Михаил Пашкин.
Чтобы выяснить, кто дал певице Ларисе Долиной машину с мигалками, достаточно изучить камеры и передать материалы в Следственный комитет. Но никто этого делать не будет, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Певица Лариса Долина, не успев отряхнуться от скандала со злополучной квартирой, уже умудрилась влипнуть в новый. Накануне она рассказывала журналистам, как добиралась на юбилейный концерт к Николаю Баскову на машине с мигалками. Чем тут же снискала по отношению к себе очередную порцию народного гнева. По словам Михаила Пашкина, с мигалками певица разъезжать по Москве, вероятно, не имела никакого законного права.
«Есть постановление правительства, которым обговорено – кто кого может возить, и кого вообще можно возить. Там только лица, охраняемые государством, проще говоря – чиновники высшей категории. А гражданских возить запрещено. Поэтому единственное, как она могла ехать, - если она кому-то позвонила, тот тоже кому-то позвонил, допустим, начальнику ГАИ. И он уже взял под козырек, и дал команду подразделению, чтоб ее с мигалками сопроводили. Но и это незаконно», - рассказал Пашкин.
Еще один вариант, как Долина могла оказаться в автомобиле со спецсигналами, говорит эксперт, - ехать с каким-то охраняемым лицом.
«Но проще позвонить, нанять «Скорую помощь», заплатить и доехать. Так делают, кстати», - с иронией сказал собеседник НСН.
Также, по словам Пашкина, если взять за основу версию о том, что Долина ехала в служебном автомобиле полиции, то ждать какого-то наказания за это вряд ли стоит.
«Чтобы доказать, нужно поднять записи с камер за этот день, материалы направить в Следственный комитет, те доследственную проверку проводят, выясняют. Но кто этим будет заниматься? Да и у Следственного комитета сейчас других дел полно. Поэтому никто ничего делать не будет», - объяснил Пашкин.
Кроме того, эксперт дал оценку самому поступку Долиной, которая публично похвалилась своей поездкой.
«Лучше б молчала. Больше давать ей машину не будут, поверьте мне. Она фактически заложила того, кто ей помог… Или хотела показать, какая она крутая? Перед Басковым, что ли?» - задался вопросом Пашкин.
Ранее Михаил Пашкин рассказал НСН, как снижение количества начальников, повышение зарплаты штатным сотрудникам и грамотное перераспределение задач помогло бы повысить эффективность МВД.
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