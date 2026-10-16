«Есть постановление правительства, которым обговорено – кто кого может возить, и кого вообще можно возить. Там только лица, охраняемые государством, проще говоря – чиновники высшей категории. А гражданских возить запрещено. Поэтому единственное, как она могла ехать, - если она кому-то позвонила, тот тоже кому-то позвонил, допустим, начальнику ГАИ. И он уже взял под козырек, и дал команду подразделению, чтоб ее с мигалками сопроводили. Но и это незаконно», - рассказал Пашкин.

Еще один вариант, как Долина могла оказаться в автомобиле со спецсигналами, говорит эксперт, - ехать с каким-то охраняемым лицом.

«Но проще позвонить, нанять «Скорую помощь», заплатить и доехать. Так делают, кстати», - с иронией сказал собеседник НСН.

Также, по словам Пашкина, если взять за основу версию о том, что Долина ехала в служебном автомобиле полиции, то ждать какого-то наказания за это вряд ли стоит.

«Чтобы доказать, нужно поднять записи с камер за этот день, материалы направить в Следственный комитет, те доследственную проверку проводят, выясняют. Но кто этим будет заниматься? Да и у Следственного комитета сейчас других дел полно. Поэтому никто ничего делать не будет», - объяснил Пашкин.

Кроме того, эксперт дал оценку самому поступку Долиной, которая публично похвалилась своей поездкой.

«Лучше б молчала. Больше давать ей машину не будут, поверьте мне. Она фактически заложила того, кто ей помог… Или хотела показать, какая она крутая? Перед Басковым, что ли?» - задался вопросом Пашкин.

Ранее Михаил Пашкин рассказал НСН, как снижение количества начальников, повышение зарплаты штатным сотрудникам и грамотное перераспределение задач помогло бы повысить эффективность МВД.

