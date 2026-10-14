Дата-центры банков в плане защиты сегодня чувствуют себя достаточно хорошо, так как Центробанк изначально предъявлял к их строительству высокие требования защиты. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Сбербанк подтвердил атаки на один из центров обработки данных (ЦОД) в Саратовской области. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы работают в штатном режиме. Ранее атакам подверглись дата-центры «Яндекса». Тогда ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал НСН, что «Яндекс» проигнорировал предварительную безопасность, хотя мог бы закрыть ЦОД антидроновыми сетками «еще прошлым летом». Клименко раскрыл, как сегодня защищаются дата-центры банков и насколько эффективны в этом вопросе антидроновые сетки.

«Сами по себе антидроновые сетки, если их закладывать в общее строительство любого сооружения, не так дороги. Другое дело, когда у вас не отдельно стоящее здание и нужно делать все по живому, то тут уже речь идет не о деньгах, а о времени и закупленном оборудовании. Современные дата-центры, которые строились в последние годы, достаточно хорошо защищены. Это серьезные сооружения, где энергетика и антипожарная составляющая — одни из самых важных. Понятно, что коммерческие компании поставить «Панцири» сверху не смогут, но какие-то пассивные защиты от дронов, я думаю, все могут сделать достаточно быстро. Я бывал в дата-центрах банков, они всегда производили впечатление таких металлических капсул. Для того, чтобы им нанести поражение, надо очень сильно постараться. Дата-центры защищены на порядок лучше, чем склады», — рассказал он.