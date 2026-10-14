Капсулы из металла: Как банкам обезопасить свои дата-центры от дронов ВСУ
Герман Клименко заявил, что антидроновые сетки эффективны только от беспилотников, а вот от ракетных прилетов они не спасут, так что нужны ПВО.
Дата-центры банков в плане защиты сегодня чувствуют себя достаточно хорошо, так как Центробанк изначально предъявлял к их строительству высокие требования защиты. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Сбербанк подтвердил атаки на один из центров обработки данных (ЦОД) в Саратовской области. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы работают в штатном режиме. Ранее атакам подверглись дата-центры «Яндекса». Тогда ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал НСН, что «Яндекс» проигнорировал предварительную безопасность, хотя мог бы закрыть ЦОД антидроновыми сетками «еще прошлым летом». Клименко раскрыл, как сегодня защищаются дата-центры банков и насколько эффективны в этом вопросе антидроновые сетки.
«Сами по себе антидроновые сетки, если их закладывать в общее строительство любого сооружения, не так дороги. Другое дело, когда у вас не отдельно стоящее здание и нужно делать все по живому, то тут уже речь идет не о деньгах, а о времени и закупленном оборудовании. Современные дата-центры, которые строились в последние годы, достаточно хорошо защищены. Это серьезные сооружения, где энергетика и антипожарная составляющая — одни из самых важных. Понятно, что коммерческие компании поставить «Панцири» сверху не смогут, но какие-то пассивные защиты от дронов, я думаю, все могут сделать достаточно быстро. Я бывал в дата-центрах банков, они всегда производили впечатление таких металлических капсул. Для того, чтобы им нанести поражение, надо очень сильно постараться. Дата-центры защищены на порядок лучше, чем склады», — рассказал он.
По словам Клименко, когда речь идет о баллистических ракетах, то самостоятельно бизнес защититься уже не может, и требуются средства ПВО.
«В целом Центробанк всегда требовал хранилища чуть ли не повышенной категории для банковских данных. Там есть категория ТИР-1, ТИР-2, ТИР-3. Поэтому, я думаю, что в основной массе банковские дата-центры вполне прилично себя чувствуют. Если мы с вами защищаемся от медленно летящих дронов с топливом и боевой частью, которая не может нанести огромного ущерба, то сетки помогают. Если речь идет о баллистических историях или ракетных снарядах, то сеточки не спасают. Но и вероятность того, что они долетят вглубь России, тоже стремительно уменьшается. Тут все-таки уже должно вмешиваться государство, должна быть какая-то противовоздушная оборона, ПЗРК, разнообразные «Панцири»», — уточнил он.
Рванее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин раскрыл НСН, что вывод из строя дата-центров «Яндекса» после атак БПЛА поставил под удар ключевые суперкомпьютеры компании, обнажив как уязвимость российских цифровых сервисов, так и глубокую зависимость отечественного IT-сектора от зарубежной микроэлектроники.
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