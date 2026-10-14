Бункер в вечной мерзлоте: Где спрячутся российские серверы «судного дня»

Правительству стоит выделить помещение в холодных широтах и начать создание резервного хранилища информации, заявил НСН Олег Кравчук.

Российские компании имеют резервные центры хранения информации уже сейчас, но создание масштабного бункера необходимо, рассказал НСН глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук.

В России нужно создать центр обработки данных (ЦОД) «судного дня», чтобы он помог восстанавливать работу всех сервисов в случае чрезвычайных происшествий, в том числе атак БПЛА. Идею озвучил заместитель председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. Кравчук поддержал это предложение.

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«Найти подобные помещения не столь сложно, но необходимо. Надо создать какой-то бункер в вечной мерзлоте. На это уйдет от двух лет, учитывая стройку, поставку оборудования и все конкурсные процедуры. У наших компаний обязательны ЦОДы распределенного хранения данных. Если бы их не было у “Яндекса”, мы бы ощутили полный кошмар. Они есть и у системообразующих банков — это просто нужно», — отметил он.

Ранее Кравчук раскрыл НСН цель кибератак по российской инфраструктуре.

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ФОТО: РИА Новости
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