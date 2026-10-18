Теперь VK: ВСУ атаковали Ленобласть сотней дронов

АТАКА НА VK

18 октября центр обработки данных (ЦОД) компании VK в Ленинградской области подвергся атаке украинских беспилотников. При этом в пресс-службе организации подчеркнули, что, несмотря на удары БПЛА, ее сервисы доступны пользователям в штатном режиме.

На конец 2023 года компания VK указывала два отдельных дата-центра — в Москве и Ленобласти. Но уже в 2025-м инфраструктура организации включала четыре географических кластера дата-центров в России.

Это была первая атака ВСУ на объект VK. На этой неделе украинские БПЛА ударили по ЦОД Сбера в Балакове в Саратовской области.