Теперь VK: ВСУ атаковали Ленобласть сотней дронов
При этом в компании заявили, что все сервисы работают в штатном режиме.
Украина совершила массированную атаку на Ленинградскую область и впервые ударили по дата-центру VK. В регионе пострадали четыре человека, в том числе трое детей. 20 тысяч жителей остались без электричества.
АТАКА НА VK
18 октября центр обработки данных (ЦОД) компании VK в Ленинградской области подвергся атаке украинских беспилотников. При этом в пресс-службе организации подчеркнули, что, несмотря на удары БПЛА, ее сервисы доступны пользователям в штатном режиме.
На конец 2023 года компания VK указывала два отдельных дата-центра — в Москве и Ленобласти. Но уже в 2025-м инфраструктура организации включала четыре географических кластера дата-центров в России.
Это была первая атака ВСУ на объект VK. На этой неделе украинские БПЛА ударили по ЦОД Сбера в Балакове в Саратовской области.
Перед этим ВСУ били по нескольким дата-центрам «Яндекса» в разных регионах России, в результате чего в работе сервисов компании наблюдался масштабный сбой. Пользователи не могли заказать такси и товары, оплатить покупки онлайн.
СИТУАЦИЯ В ЛЕНОБЛАСТИ
Минувшей ночью Ленобласть подверглась массовой атаке украинских дронов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что над территорией области силы ПВО сбили 135 беспилотников ВСУ.
По его словам, было зафиксировано падение обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье, Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей. Кроме того, было зафиксировано аварийное отключение электричества, специалисты проводят аварийные работы. Его подача оперативно восстанавливается, пишет RT.
«Сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек. В Гатчинском и Ломоносовском районах пострадавших нет», - написал Дрозденко в своем канале в «Максе».
Уточняется, что во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. По словам политика, в результате ЧП были госпитализированы четыре человека. Речь идет о женщине и троих детях с симптомами токсического действия угарного газа во время пожара, передают «Известия». До этого Дрозденко также говорил, что часть обломков сбитых БПЛА упала на многоквартирный дом во Всеволожске и частный дом в Кировске.
Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в городе произошло возгорание. Он рассказал, что силы МЧС устраняют последствия на объектах гражданской инфраструктуры в Московском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах Питера. По словам губернатора, пожар также произошел на территории «Петербургского нефтяного терминала».
«Ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета», - написал Беглов в своем канале в «Максе».
К тому же под атаку ВСУ попал и один из логистических складов Ozon в Санкт-Петербурге, где в результате этого вспыхнул пожар. В пресс-службе маркетплейса отметили, что всех работников эвакуировали, никто не пострадал.
На фоне атаки на регион в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. При этом авиадиспетчеры Финляндии в пределах зоны своей ответственности ограничили полеты над восточной частью Финского залива.
Всего минувшей ночью, по данным Министерства обороны России, над территорией страны силы ПВО сбили 1 тысячу 15 украинских беспилотников, передает RT.
КАК ЗАЩИТИТЬ ДАТА-ЦЕНТРЫ?
На фоне атак ВСУ на дата-центры российских компаний губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать их в отработанных угольных карьерах, пишет РБК. По его словам, это также позволило бы сэкономить на системе охлаждения, так как в карьерах имеются «вода и подземные реки», в которые можно «это запускать, циркулировать и охлаждать».
При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили разрешить переносить дата-центры пострадавших организаций за рубеж. Соответствующую инициативу уже направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает ТАСС.
Президент АКИТ Артем Соколов объяснил, что речь идет о специальном правовом режиме для пострадавших компаний, который будет временно освобождать их от обязательства использовать российские базы данных при первичной обработке персональной информации граждан. Он допустил, что специальный режим можно будет применять на период восстановления инфраструктуры, но не позднее 1 марта 2028 года. Соколов добавил, что перечень государств, в которых будет разрешено размещение данных, должен будет определять уполномоченный орган.
В свою очередь глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в беседе с НСН заметил, что российские компании имеют резервные центры хранения информации уже сейчас, но создание масштабного бункера необходимо.
«Найти подобные помещения не столь сложно, но необходимо. Надо создать какой-то бункер в вечной мерзлоте. На это уйдет от двух лет, учитывая стройку, поставку оборудования и все конкурсные процедуры. У наших компаний обязательны ЦОДы распределенного хранения данных. Если бы их не было у "Яндекса", мы бы ощутили полный кошмар. Они есть и у системообразующих банков — это просто нужно», - сказал он.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что вывод из строя дата-центров «Яндекса» после атак БПЛА поставил под удар ключевые суперкомпьютеры компании, обнажив как уязвимость российских цифровых сервисов, так и глубокую зависимость отечественного IT-сектора от зарубежной микроэлектроники.
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