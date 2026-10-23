Работа «Яндекс Такси» восстановлена во всех городах России
Работа сервиса «Яндекс Такси» была восстановлена в штатном режиме во всех городах России. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании указали, что работают все ключевые опции и тарифы сервиса. Также доступна оплата поездки любым удобным способом.
«Пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители - выполнять заказы и зарабатывать», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство обсуждает тему помощи пострадавшему от украинских атак «Яндексу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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