Работа «Яндекс Такси» восстановлена во всех городах России

В компании указали, что работают все ключевые опции и тарифы сервиса. Также доступна оплата поездки любым удобным способом.

«Пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители - выполнять заказы и зарабатывать», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство обсуждает тему помощи пострадавшему от украинских атак «Яндексу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

