ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам Украины

Для этого применялись беспилотные летательные аппараты. По данным РИА Новости, объекты логистической инфраструктуры находились в Харькове. Среди пораженных целей — складской комплекс, терминал «Васищево» и логистический хаб «Эпицентр», на территории которых хранится продукция двойного назначения и грузы для ВСУ.

Также ВС РФ нанесли удары по сухогрузу, осуществлявшему поставки для украинских военных в порт Черноморск.

Ранее стало известно, что Украина за три месяца простоя портов потеряла около $6 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

