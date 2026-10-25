ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам Украины
Военнослужащие России в ночь на 25 октября нанесли удары по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Для этого применялись беспилотные летательные аппараты. По данным РИА Новости, объекты логистической инфраструктуры находились в Харькове. Среди пораженных целей — складской комплекс, терминал «Васищево» и логистический хаб «Эпицентр», на территории которых хранится продукция двойного назначения и грузы для ВСУ.
Также ВС РФ нанесли удары по сухогрузу, осуществлявшему поставки для украинских военных в порт Черноморск.
Ранее стало известно, что Украина за три месяца простоя портов потеряла около $6 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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