«Тень лося и следствие Собчак»: Миронову прочат судьбу Рашкина из-за ДТП в центре Москвы
Миронов признался, что был в машине во время ДТП, очевидцы считают виновным курьера, а Собчак провела расследование и вспомнила о «мандате Рашкина».
ДТП в центре Москвы с участием автомобиля главы партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова вызвало небывалый интерес Ксении Собчак.
Экс-телеведущая, сама ставшая осенью участницей «смертельного ДТП» в Сочи, провела настоящее расследование инцидента в своих соцсетях.
При этом над Мироновым уже замаячила тень «лося Рашкина», который стоил коммунисту Валерию Рашкину депутатского мандата.
СЛЕДСТВИЕ СОБЧАК И ПРИЗНАНИЕ МИРОНОВА
Первая информация о происшествии на Сретенке появилась в Telegram-каналах Ксении Собчак «Осторожно новости» и «Кровавая барыня» в среду около пяти вечера.
«ДТП произошло на Сретенке, прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, сразу после этого водитель вышел, скрутил номера и убрал мигалку. Но их смогли увидеть очевидцы — речь про правительственные номера серии АМР, конкретно данный Genesis числится за Госдумой», - отмечалось в сообщении.
Примерно через 40 минут вышел пост под названием «Узнали чья машина» с прикрепленным к нему фото Миронова и свидетельствами очевидцев.
Вскоре «Кровавая барыня» сообщила, что, по ее данным, Миронов был в салоне машины. Также появилось видео, на котором видно, как курьер на большой скорости вылетает на велосипеде на пешеходный переход и его сбивает машина с мигалкой.
Новость подхватили Telegram-каналы и СМИ, а Ксения Анатольевна продолжила фантазировать, проведя параллель между Мироновым и экс-депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным.
«Мандат Миронова отдадут Рашкину!» - предположила Собчак около половины седьмого вечера.
Через 20 минут на произошедшее отреагировал сам лидер СРЗП. Сергей Миронов признался, что был в машине, однако сказал, что не видел ДТП, поскольку был занят документами.
«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист – доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», - написал Миронов в Telegram.
По его данным, курьер госпитализирован с травмой ноги.
«Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», - пообещал Сергей Михайлович.
При этом, по мнению очевидцев, в ДТП виноват курьер, выехавший на зебру на велосипеде, хотя это запрещено правилами.
ОТ ЛОСЯ ДО «МАЙБАХА»
ДТП с участием автомобиля Сергея Миронова вызвало у журналистов две ассоциации.
Представитель другой оппозиционной партии, депутат-коммунист Валерий Рашкин лишился мандата после того, как в ночь на 29 декабря машину с парламентарием внезапно остановила полиция в лесу в Саратовской области.
В багажнике авто нашли фрагменты разделанной туши лося, два ножа со следами крови и топор. Рашкин сначала отрицал участие в незаконной охоте, потом признался, а в итоге в апреле был осужден на три года условно и лишился депутатского мандата.
При этом в КПРФ связали преследование политика с его взглядами.
«Вы не понимаете, почему? Ну Рашкин же особая, необычная, неординарная личность. Это горячий боец за свои идеи, поэтому все это естественно и понятно», - отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков.
Второй момент – это то, что именно Ксения Собчак стала активно изобличать Миронова.
9 октября 2021 года «Майбах», в числе пассажиров которого была Собчак, попал в ДТП в Сочи, в результате чего погибла 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова, а еще два человека серьезно пострадали.
Расследование дела продолжается уже почти восемь месяцев, водитель «Майбаха», вылетевшего тогда на встречную полосу, остается под домашним арестом, при этом дочь погибшей женщины еще не получила статус потерпевшей.
После ДТП в Сочи многих возмутило, то что Собчак оставила место происшествия. Сама девушка призвала не делать из нее «второго Ефремова» и объяснила мотивы своих действий.
«Я говорю, как ехать и где обгонять». В сети «всплыло» видео, где Собчак рассуждает о советах водителям
«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в *** (в шоке, нецензурно – прим. НСН) дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали: "Собчак осталась на месте происшествия и *** (ничего, нецензурно - прим. НСН) не сделала", - это не конструктивно, это бредово», - объяснилась светская львица.
Между тем, бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил тогда в беседе с «Радиоточкой НСН», что Собчак «наказал Бог» за то, что она «глумилась и стебалась» над Ефремовым, получившим 7,5 лет колонии за смертельное ДТП.
При этом Михаил Ефремов, отбывающий сейчас срок в колонии, говорил, что в его деле нет политики, поскольку он не имеет отношения к оппозиции и «ничего не имеет против личности Путина».
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