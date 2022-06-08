«Тень лося и следствие Собчак»: Миронову прочат судьбу Рашкина из-за ДТП в центре Москвы

СЛЕДСТВИЕ СОБЧАК И ПРИЗНАНИЕ МИРОНОВА

Первая информация о происшествии на Сретенке появилась в Telegram-каналах Ксении Собчак «Осторожно новости» и «Кровавая барыня» в среду около пяти вечера.

«ДТП произошло на Сретенке, прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, сразу после этого водитель вышел, скрутил номера и убрал мигалку. Но их смогли увидеть очевидцы — речь про правительственные номера серии АМР, конкретно данный Genesis числится за Госдумой», - отмечалось в сообщении.

Примерно через 40 минут вышел пост под названием «Узнали чья машина» с прикрепленным к нему фото Миронова и свидетельствами очевидцев.

Вскоре «Кровавая барыня» сообщила, что, по ее данным, Миронов был в салоне машины. Также появилось видео, на котором видно, как курьер на большой скорости вылетает на велосипеде на пешеходный переход и его сбивает машина с мигалкой.

Новость подхватили Telegram-каналы и СМИ, а Ксения Анатольевна продолжила фантазировать, проведя параллель между Мироновым и экс-депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным.

«Мандат Миронова отдадут Рашкину!» - предположила Собчак около половины седьмого вечера.

Через 20 минут на произошедшее отреагировал сам лидер СРЗП. Сергей Миронов признался, что был в машине, однако сказал, что не видел ДТП, поскольку был занят документами.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист – доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», - написал Миронов в Telegram.

По его данным, курьер госпитализирован с травмой ноги.

«Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», - пообещал Сергей Михайлович.

При этом, по мнению очевидцев, в ДТП виноват курьер, выехавший на зебру на велосипеде, хотя это запрещено правилами.