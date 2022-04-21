«За идеи и борьбу!»: В КПРФ объяснили, почему Рашкину запросили за лося срок, а не штраф

Наказанием для депутата Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте на лося, может быть штраф, но никак не условный срок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков.

В Саратовской области в четверг прошли судебные прения по делу депутата-коммуниста Рашкина. При этом гособвинитель попросил для парламентария три с половиной года лишения свободы условно, а для его приятеля Александра Гношева - штраф в размере 1 млн рублей.