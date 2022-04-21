«За идеи и борьбу!»: В КПРФ объяснили, почему Рашкину запросили за лося срок, а не штраф
Рашкин лишится депутатского статуса, если получит условный срок, хотя доказательства дотягивают максимум до штрафа, сказал в эфире НСН Юрий Синельщиков.
Наказанием для депутата Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте на лося, может быть штраф, но никак не условный срок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков.
В Саратовской области в четверг прошли судебные прения по делу депутата-коммуниста Рашкина. При этом гособвинитель попросил для парламентария три с половиной года лишения свободы условно, а для его приятеля Александра Гношева - штраф в размере 1 млн рублей.
«Вы не понимаете, почему? Ну Рашкин же особая, необычная, неординарная личность. Это горячий боец за свои идеи, поэтому все это естественно и понятно. Если это будет условный срок, то он уже не будет депутатом, а если штраф – дело прекращается и он считается несудимым», - сказал Синельщиков.
При этом он отметил, что с доказательствами вины Рашкина «все плохо».
«С доказательствами там все плохо, его вина не доказана. Преступление должно быть совершено с прямым умыслом, а им там и не пахнет. Рашкин говорит, что был убежден в том, что все документы на лося были оформлены и он на все сто ничего не нарушает. Строго говоря, получилось, что он совершил неосторожный проступок», - рассказал юрист.
Синельщиков высказал мнение, что вне зависимости от позиции гособвинителя, Рашкину должен грозить максимум штраф.
«По Уголовному кодексу за подобное деяние, которое не является тяжким, человек подвергается судебному штрафу, если он возместил ущерб. А Рашкин уже многократно возместил все эти ущербы, по несколько раз возместил все на свете. Как можно говорить о лишении свободы? Суд должен дело прекратить, независимо от воли гособвинителя, и назначить ему штраф, если его вина будет доказана», - пояснил представитель КПРФ.
При этом он отметил, что Рашкину не дают выпустить нового лося в лес, да и вообще их в Саратовской области слишком много.
«Власти сказали, что у них нет человека, который может принять лося, при этом специалист должен зафиксировать, что он выпустил лося в лес. Не дают ему, при этом там много всяких причуд. Например, Рашкин предлагает купить корма, ему отвечают: "Кормов завались", предлагает еще на что-то потратить деньги, говорят, что ничего не надо, и лосей не надо, потому что в Саратовской области перепроизводство лосей. Сейчас надо людям деньги платить, чтобы они пошли отстреляли лосей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин без лицензии застрелил лося в Саратовской области. В багажнике остановленного полицией автомобиля, в котором находился парламентарий, нашли фрагменты разделанной туши лося, два ножа со следами крови и топор.
Депутату-коммунисту предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 22 апреля.
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