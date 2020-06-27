Ефремов решил сделать политическое заявление по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, решил сделать заявление по своему делу через адвоката Эльмана Пашаева, пишет «Московский комсомолец».

Михаил Ефремов в обращении к общественности заявил, что никаких политических мотивов в произошедшей аварии нет.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — отметил адвокат Эльман Пашаев.

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Заявление Ефремова стало ответом украинским журналистам, обратившимся к актеру за комментариями по поводу его политических взглядов и участия в проекте канала «Гражданин поэт».

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — привел цитату Ефремова адвокат.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН обвинил власти в двойных стандартах из-за дела Ефремова.

«Каждый день на дорогах страны происходит около 460 ДТП, в которых гибнут в среднем 50 человек. Каждая трагедия – огромное горе, но в СМИ мы слышим историю только про », – сказал он.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ДТППолитикаМихаил Ефремов
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