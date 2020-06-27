Ефремов решил сделать политическое заявление по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, решил сделать заявление по своему делу через адвоката Эльмана Пашаева, пишет «Московский комсомолец».
Михаил Ефремов в обращении к общественности заявил, что никаких политических мотивов в произошедшей аварии нет.
«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — отметил адвокат Эльман Пашаев.
Заявление Ефремова стало ответом украинским журналистам, обратившимся к актеру за комментариями по поводу его политических взглядов и участия в проекте канала «Гражданин поэт».
«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — привел цитату Ефремова адвокат.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН обвинил власти в двойных стандартах из-за дела Ефремова.
«Каждый день на дорогах страны происходит около 460 ДТП, в которых гибнут в среднем 50 человек. Каждая трагедия – огромное горе, но в СМИ мы слышим историю только про », – сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
628 тыс.+6 852 / сут.
Умерли
8 969+188 / сут.
Выздоровели
393 тыс.+9 200 / сут.
- Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования
- Собчак заявила об избиении ее съемочной группы на Урале
- Ефремов решил сделать политическое заявление по делу о ДТП
- Саакашвили отказался считать Украину государством
- В санаториях перестанут требовать справки об отсутствии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru