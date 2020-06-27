Ефремов решил сделать политическое заявление по делу о ДТП

Заявление Ефремова стало ответом украинским журналистам, обратившимся к актеру за комментариями по поводу его политических взглядов и участия в проекте канала «Гражданин поэт».

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — привел цитату Ефремова адвокат.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН обвинил власти в двойных стандартах из-за дела Ефремова.

«Каждый день на дорогах страны происходит около 460 ДТП, в которых гибнут в среднем 50 человек. Каждая трагедия – огромное горе, но в СМИ мы слышим историю только про », – сказал он.

