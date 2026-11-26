Они могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных. В некоторых местах концентрация токсинов в сотни раз превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения.

По словам экспертов, одна из главных причин распространения цианобактерий — биогенные элементы, которые попадают в воду в результате деятельности человека. Цветение цианобактерий может нанести ущерб туристической отрасли Байкала. При этом наибольшая проблема — нарушение устойчивости экосистемы.

Как заявила заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых, до сих пор проблему считали неактуальной, поскольку озеро известно своей чистейшей водой. При этом активность цианобактерий чаще связывают с загрязненными акваториями. В ходе исследований в толще озерной воды ученые сначала обнаружили генетические следы микроорганизмов, ответственных за выработку опасных токсинов, а затем сами вещества выявили в воде и донных отложениях.

Основными местами активности опасных микроорганизмов стали локации с высокой туристической нагрузкой. Это пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки.

На Байкальской природной территории довольно легко ограничить использование пластика и следить за этим, но для эффективности должны быть введены не только наказания, но и поощрения для бизнеса, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.

