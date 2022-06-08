СМИ: автомобиль лидера «Справедливой России» Сергея Миронова сбил курьера

По данным канала, инцидент произошёл на Сретенке, когда автомобиль Genesis с номерами АМР, который числится за Госдумой, попытался объехать пробку. Курьер, в момент ДТП находившийся на пешеходном переходе, получил травмы, его госпитализировали.

Также канал, со ссылкой на очевидцев, сообщил, что сразу после происшествия водитель скрутил номера и спрятал мигалку, а находившийся в салоне политик пешком покинул место ДТП.

Ранее в массовом ДТП в центре Москвы пострадал сенатор от Чеченской республики Мохмад Ахмадов.