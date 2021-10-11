«Ее Бог наказал». Экс-адвокат Ефремова о смертельном ДТП с участием Собчак

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак случилось в наказание за ее глумление над Михаилом Ефремовым, заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Накануне Mercedes c телеведущей вылетел на встречную полосу и сбил Volkswagen, в котором находились две девушки, одна из них впоследствии скончалась. Вину за аварию взял водитель Ксении.

«Ее Бог наказал. Никогда нельзя глумиться, стебаться над человеком, с которым случается несчастный случай. Эта авария хуже, чем авария Ефремова. В случае с Ефремовым тот, кто был в машине, не осознавал, что делает. А тут – он [водитель Собчак] умышленно едет по встречке, а мы понимаем, чем это заканчивается. Подруга Ефремова, в отличие от Ксении Собчак, сразу организовала все: самых лучших врачей, самые дорогие лекарства, чтобы как-то спасти Захарова. А она [Собчак] сразу села в самолет и улетела», - заявил Пашаев.

При этом он заявил, что Собчак не грозит уголовное преследование.

«Если только «Оставление в опасности», но там уже подключились адвокаты, они разрулили, что она там организовала, что вызвала скорую помощь. Но даже если бы ей что-то грозило, мы знаем, кто такая Собчак. Ей никогда ничего не будет», - сказал Пашаев.