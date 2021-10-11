«Ее Бог наказал». Экс-адвокат Ефремова о смертельном ДТП с участием Собчак
Эльман Пашаев заявил, что теперь Ксения почувствует, каково это – глумиться над человеком, с которым произошел несчастный случай.
Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак случилось в наказание за ее глумление над Михаилом Ефремовым, заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Накануне Mercedes c телеведущей вылетел на встречную полосу и сбил Volkswagen, в котором находились две девушки, одна из них впоследствии скончалась. Вину за аварию взял водитель Ксении.
«Ее Бог наказал. Никогда нельзя глумиться, стебаться над человеком, с которым случается несчастный случай. Эта авария хуже, чем авария Ефремова. В случае с Ефремовым тот, кто был в машине, не осознавал, что делает. А тут – он [водитель Собчак] умышленно едет по встречке, а мы понимаем, чем это заканчивается. Подруга Ефремова, в отличие от Ксении Собчак, сразу организовала все: самых лучших врачей, самые дорогие лекарства, чтобы как-то спасти Захарова. А она [Собчак] сразу села в самолет и улетела», - заявил Пашаев.
При этом он заявил, что Собчак не грозит уголовное преследование.
«Если только «Оставление в опасности», но там уже подключились адвокаты, они разрулили, что она там организовала, что вызвала скорую помощь. Но даже если бы ей что-то грозило, мы знаем, кто такая Собчак. Ей никогда ничего не будет», - сказал Пашаев.
Он назвал непорядочными попытки обвинить Собчак в аварии, однако назвал странным заявление водителя Собчак, что он сам решил выехать на встречную полосу.
«Я не хочу [ее] ни в чем обвинять. Это несчастный случай. Представляю, как тяжело ей сейчас. Наверное, в своей шкуре она поймет, что было с семьей Ефремова, когда они с утра до вечера над ней глумились. Те, кто пишет ей плохие комментарии, тоже неправильно относятся. Ей и так плохо. Я понимаю ее состояние сейчас, как ей тяжело морально. Но людей хлебом не корми, дай негатив. Это непорядочно - наезжать на нее. Она же не выехала на встречку кого-то убивать. Но опять же, как вы себе представляете, чтобы водитель без ее команды ехал по встречке? Ни в коем случае я ничего не хочу говорить, но у меня тоже есть водитель, и когда надо нарушать, я сам говорю: давай нарушать. Водитель никогда сам на встречку не поедет», - заявил адвокат.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что дело Ефремова ничему не научило общество.
«Нет, к сожалению, нет. У нас память короткая, что было, то забыли. Ефремов был сделан политической фигурой. Мы прекрасно понимаем, что Ефремова судили не как человека, который нарушил закон. Судили его фамилию. И, к большому сожалению, в том числе Ксения Собчак по делу Ефремова играла роль судьи. Ни в коем случае нельзя ее осудить. Психологически надо ее поддерживать. Что случилось, то случилось. Людей не вернешь. Самое главное, и я в этом уверен, она с потерпевшей стороной поработает, и возместит полный ущерб. Главное, чтобы не было клоуна [Александра] Добровинского (бывшего адвоката Ефремова, заменившего Пашаева - прим. НСН). С любым адвокатом можно разговаривать. В этом деле нельзя играть на публику и хайпануть», - заключил Пашаев.
Ранее в своем Telegram-канале Собчак попросила не делать из нее «второго Ефремова».
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