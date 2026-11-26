По его словам, само по себе перемирие не гарантирует исключения нового конфликта в будущем. При этом США параллельно ведут работу над созданием долгосрочной архитектуры безопасности и конкретными предложениями по урегулированию. Американские власти рассчитывают, что именно подписание итоговых договоренностей позволит выйти на устойчивое прекращение огня.

При этом Кушнер отметил, что ни Европа, ни Украина не представили своего плана по достижению мира.

Политик отметил, что в ближайшие недели станет ясно, сработает ли подход США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

