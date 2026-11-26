Кушнер: США понимают нежелание Москвы идти на прекращение огня до мирной сделки
Зять и специальный посланник американского президента Джаред Кушнер в интервью Axel Springer заявил, что Вашингтон понимает нежелание Москвы соглашаться на прекращение огня в качестве первого шага без достижения полноценного урегулирования на Украине.
По его словам, само по себе перемирие не гарантирует исключения нового конфликта в будущем. При этом США параллельно ведут работу над созданием долгосрочной архитектуры безопасности и конкретными предложениями по урегулированию. Американские власти рассчитывают, что именно подписание итоговых договоренностей позволит выйти на устойчивое прекращение огня.
При этом Кушнер отметил, что ни Европа, ни Украина не представили своего плана по достижению мира.
Политик отметил, что в ближайшие недели станет ясно, сработает ли подход США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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